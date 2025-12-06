Slušaj vest

Ovaj potez će obavezati finansijske institucije u EU da dodatno pooštre provere u svim transakcijama sa Rusijom i smanje izloženost prema ruskim klijentima, prema rečima dva anonimna zvaničnika Unije i dokumentu u koji je uvid imao Politiko.

Globalni nadzorni organ Finansijska akciona grupa (FATF) suspendovala je Rusiju kao člana nakon početka invazije na Ukrajinu u 2022, ali nije uspela da je stavi na crnu listu zbog protivljenja članica organizacije BRIKS.

Zakonodavci EU su više puta pozivali Komisiju da učini ono što FATF nije bio u stanju, dok je Komisija prethodno navela da je procena otežana zbog izostanka razmene informacija s Moskvom.

Evropska unija se do sada uglavnom usklađivala sa FATF-om, ali od ove godine ima sopstvenu Agenciju za borbu protiv pranja novca (AMLA), koja će od 2027. doprinositi izradi liste rizičnih zemalja.

Kurir Biznsi/B92

Ne propustitePlanetaSTIGLA REAKCIJA MOSKVE NA EVROPSKU ZABRANU UVOZA RUSKOG GASA: Evropa osuđuje sebe na mnogo skuplje izvore energije
12301-epa-yuri-kochetkov.jpg
PlanetaEU OPET PRETI RUSIJI: Moskva razume samo pritisak, pojačaćemo ga!
2025-10-15 09_57_07-Inbox - vuk.stosic@kurir.rs - Wireless Media Group Mail — Mozilla Firefox.png
Planeta"RUSKI PORAZ JE BAJKA, BIO BI ČAK I NEPOŽELJAN": Premijer iz EU šokirao izjavom, stigle mu BRUTALNE PRETNJE zbog problematične odluke! Sada je između DVE VATRE!
untitled2.jpg
PlanetaEVROPSKA UNIJA POOŠTRILA VIZNI REŽIM RUSIMA! Šefica diplomatije Kaja Kalas: "Dužnost nam je da zaštitimo naše građane. Putovanje u EU privilegija, a ne datost"
shutterstock-1767035417.jpg