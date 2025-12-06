Slušaj vest

Ovaj potez će obavezati finansijske institucije u EU da dodatno pooštre provere u svim transakcijama sa Rusijom i smanje izloženost prema ruskim klijentima, prema rečima dva anonimna zvaničnika Unije i dokumentu u koji je uvid imao Politiko.

Globalni nadzorni organ Finansijska akciona grupa (FATF) suspendovala je Rusiju kao člana nakon početka invazije na Ukrajinu u 2022, ali nije uspela da je stavi na crnu listu zbog protivljenja članica organizacije BRIKS.

Zakonodavci EU su više puta pozivali Komisiju da učini ono što FATF nije bio u stanju, dok je Komisija prethodno navela da je procena otežana zbog izostanka razmene informacija s Moskvom.

Evropska unija se do sada uglavnom usklađivala sa FATF-om, ali od ove godine ima sopstvenu Agenciju za borbu protiv pranja novca (AMLA), koja će od 2027. doprinositi izradi liste rizičnih zemalja.