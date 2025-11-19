Zar za ovo traže 22.000 evra?! Nude kuću na sprat kod Ljiga, a kad vidite ovaj zaseban ulaz - zaprepastićete se! (foto)
Skok cena nekretnina u Srbiji i sve popularniji trend selidbe iz grada u selo očigledno je podstakao vlasnike starih kuća i vikendica u prirodi da pokušaju da po što većoj ceni prodaju i one poprilično zapuštene.
U tim pokušajima vlasnici često znaju da preteraju, pa nekada njihovi opisi nekretnina izgledaju više kao šala nego kao pravi oglas za prodaju nekretnine.
To bi se moglo reći i za opis kuće koja se prodaje u selu Šutci kod Ljiga, u kome se tvrdi da sprat i potkrovlje imaju zasebne ulaze, a na fotografijama se jasno vidi da se na sprat može popeti jedino drvenim merdevinama, prislonjenin uz kuću.
- Šutci, Ljig. Jako lepo i veliko selo u opštini Ljig naslanja se na Belanovicu. Prelepa priroda i dobra infrastruktura. Plac od 50 ari blagi pad sa kućom od 130m2. Prizemlje garaža i ostava, sprat i potkrovlje zasebni ulazi. Voda prirodnim padom, struja monofazna, pored asfaltnog puta sa par borova pored kuće koji prave lep hlad. Miran kraj sela za odmor duše i tela!!! - piše u oglasu objavljenom na Fejsbuk sranici "Kupovina-prodaja jeftinih kuća do 15.000e isključivo".
Na fotografijama se vidi da asfaltni put vijuga kroz prelepi pejzaž i prolazi u blizini kuće koja se prodaje. Pa ko voli, nek izvoli.