Skok cena nekretnina u Srbiji i sve popularniji trend selidbe iz grada u selo očigledno je podstakao vlasnike starih kuća i vikendica u prirodi da pokušaju da po što većoj ceni prodaju i one poprilično zapuštene.

U tim pokušajima vlasnici često znaju da preteraju, pa nekada njihovi opisi nekretnina izgledaju više kao šala nego kao pravi oglas za prodaju nekretnine.

To bi se moglo reći i za opis kuće koja se prodaje u selu Šutci kod Ljiga, u kome se tvrdi da sprat i potkrovlje imaju zasebne ulaze, a na fotografijama se jasno vidi da se na sprat može popeti jedino drvenim merdevinama, prislonjenin uz kuću.

Kuća na prodaju u selu Šutci kod Ljiga Foto: Printscreen/Facebook

- Šutci, Ljig. Jako lepo i veliko selo u opštini Ljig naslanja se na Belanovicu. Prelepa priroda i dobra infrastruktura. Plac od 50 ari blagi pad sa kućom od 130m2. Prizemlje garaža i ostava, sprat i potkrovlje zasebni ulazi. Voda prirodnim padom, struja monofazna, pored asfaltnog puta sa par borova pored kuće koji prave lep hlad. Miran kraj sela za odmor duše i tela!!! - piše u oglasu objavljenom na Fejsbuk sranici "Kupovina-prodaja jeftinih kuća do 15.000e isključivo".