Bogatstvo superbogatih je u roku od godinu dana poraslo na oko 13,6 biliona evra – što je povećanje od 13 odsto u poređenju sa 2024. godinom, prema proračunima švajcarske globalne banke UBS.

Banka u analizi uzima u obzir gotovinu, hartije od vrednosti, udele u preduzećima, nekretnine i druge materijalne vrednosti, prenosi dpa.

Ova ogromna suma raspoređena je na sve veću grupu ljudi. UBS je sada izbrojala 2.919 milijardera, a prošle godine 2.682.

Pritom, 91 osoba je zahvaljujući nasledstvu ušla u red milijardera. Među superbogatima muškarci su znatno brojniji – 2.545 milijardera su muškarci, a 374 su žene.

U Nemačkoj je broj milijardera porastao za trećinu, na 156. U Nemačkoj živi više milijardera nego u bilo kojoj drugoj evropskoj zemlji.

Četvrtina samostalno ušla u klub superbogatih

Milijarderi u Nemačkoj su uspeli da svoje bogatstvo u poređenju sa prethodnom godinom povećaju za oko 134 milijarde evra, na ukupno oko 635 milijardi evra. Nemačka je "najbogatiji region Zapadne Evrope".

Nemačka je lider u više industrijskih sektora – od farmacije, preko mašinske industrije, do robe široke potrošnje – i pruža široku osnovu za preduzetnički uspeh.

Takođe, u Nemačkoj postoji snažna tradicija nasleđivanja bogatstva. Samo ove godine je 15 članova dve farmaceutske porodice nasledilo veliki novac.

SAD prednjače po broju milijardera

Međutim, u poređenju sa vodećim Sjedinjenim Državama, broj milijardera u Nemačkoj je mali. SAD imaju 924 milijardera sa ukupnim bogatstvom od oko 6,3 biliona evra. Kina je na drugom mestu sa 470 milijardera i ukupnim bogatstvom od oko 1,65 biliona evra.

Broj milijardera će u narednim decenijama nastaviti da raste jer se transfer bogatstva ubrzava, računa UBS.

Procene pokazuju da će milijarderi do 2040. godine širom sveta preneti oko 6,3 biliona evra bogatstva, pri čemu će najmanje 5,4 biliona evra direktno ili indirektno naslediti supružnici ili deca.