Top 5 milijardera svi iz iste branše: Nova lista najbogatijih ostavila svet u čudu - Gejts poklekao pred konkurencijom, a ova industrija je najunosija
Prema najnovijoj rang-listi američke agencije Blumberg, titulu najbogatijeg čoveka na planeti trenutno drži Ilon Mask, vlasnik kompanija Tesla, SpaceX i društvene mreže X. Njegovo bogatstvo procenjuje se na 449 milijardi dolara, odnosno oko 388 milijardi evra.
Druga pozicija pripala je Lariju Pejdžu sa 242 milijarde dolara (209 milijardi evra), suosnivaču kompanije Google.
Na trećoj poziciji nalazi se osnivač kompanije Oracle, Lari Elison, koji raspolaže imovinom vrednom 297 milijardi dolara (256,7 milijardi evra). Četvrto mesto zauzima osnivač Amazona, Džef Bezos, čije je bogatstvo procenjeno na 265 milijardi dolara, odnosno 229 milijardi evra.
Peta pozicija pripala takođe jednom od suosnivača kompanije Google, Sergeju Brinu, čije se bogatstvo procenjuje na 226 milijardi dolara (195,5 milijardi evra).
Osnivač Mete, Mark Zakerberg, na listi se nalazi na šestom mestu sa 220 milijardi dolara (190 milijardi evra), dok je sedmi francuski milijarder Bernar Arno, čija je imovina procenjena na 191 milijardu dolara (165 milijardi evra). Arno je ujedno i jedini neamerički državljanin među prvih 15 najbogatijih ljudi sveta.
Bil Gejts, suosnivač Majkrosofta, nalazi se na iznenađujućoj 15. poziciji, a prema procenama poseduje 117 milijardi dolara.
Biznis Kurir/Blumberg