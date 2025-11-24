Slušaj vest

Evropska centralna banka (ECB) prvi put nakon više od 20 godina planira da modernizuje dizajn evra. U toku je veliki međunarodni konkurs na kojem dizajneri iz cele Evropske unije predlažu nova vizuelna rešenja.

Dve izabrane teme za novu seriju novčanica

1. "Reke i ptice"

Ova tema prikazuje raznolikost evropske prirode – izvore, vodopade, rečne delte, kao i ptice poput vodomara, čigri ili sabljarki. Na poleđini bi se nalazili motivi evropskih institucija.

2. "Evropska kultura"

Ova tema uključuje velike ličnosti i kulturna mesta Evrope: Mariju Kalas, Betovena, Mariju Kiri, Leonarda da Vinčija, kao i motive pozorišta, muzeja, biblioteka i drugih kulturnih institucija.

Kako izgleda proces izbora novog dizajna?

Konkurs se odvija u više faza. ECB će do 2026. godine izdvojiti najbolje predloge, a građani će moći da glasaju i daju svoje mišljenje. Konačan izgled biće izabran krajem 2026, ali će nove novčanice u opticaj ući tek nekoliko godina kasnije, jer je njihova izrada tehnološki zahtevna i dugotrajna.

Razlozi za uvođenje novih serija novčanica su:

  1. bolja zaštita od falsifikovanja,
  2. ekološki održiviji materijali,
  3. lakša upotreba za osobe sa oštećenjem vida,
  4. veća prepoznatljivost simbola Evrope.

Da li stare novčanice više neće vredeti?

Građani ne moraju da brinu – sve stare novčanice ostaju punovažne i moći će nesmetano da se koriste i nakon uvođenja novih serija.

Predsednica ECB-a Kristin Lagard istakla je da evro nije samo sredstvo plaćanja, već simbol evropskog jedinstva i raznolikosti.

Da li će ovo uticati na Srbiju?

Iako Srbija nije članica EU i nema evro kao zvaničnu valutu, promene će se itekako osetiti, iz nekoliko razloga:

- Evro je najvažnija strana valuta u Srbiji – koristi se za štednju, kredite, nekretnine i kupoprodaje.

- Banke u Srbiji će morati da pripreme nove uređaje za proveru autentičnosti novčanica – nove mašine, softver i tehničke prilagodbe.

- Stare novčanice će se i dalje koristiti, ali će banke postepeno uvoditi nove u opticaj kroz svoje filijale.

- Građani neće morati ništa da menjaju – sve stare i nove novčanice biće podjednako važeće.

Dakle, promene u dizajnu nemaju negativan efekat na Srbiju, ali će se nove novčanice postepeno pojavljivati i kod nas, kao i u ostatku Evrope.

Kurir Web/Telegraf/Fenix

