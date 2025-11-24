Pokrenut je zvaničan javni konkurs za novi dizajn evro novčanica

Evropska centralna banka (ECB) prvi put nakon više od 20 godina planira da modernizuje dizajn evra. U toku je veliki međunarodni konkurs na kojem dizajneri iz cele Evropske unije predlažu nova vizuelna rešenja.

Dve izabrane teme za novu seriju novčanica

1. "Reke i ptice"

Ova tema prikazuje raznolikost evropske prirode – izvore, vodopade, rečne delte, kao i ptice poput vodomara, čigri ili sabljarki. Na poleđini bi se nalazili motivi evropskih institucija.

2. "Evropska kultura"

Ova tema uključuje velike ličnosti i kulturna mesta Evrope: Mariju Kalas, Betovena, Mariju Kiri, Leonarda da Vinčija, kao i motive pozorišta, muzeja, biblioteka i drugih kulturnih institucija.

Kako izgleda proces izbora novog dizajna?

Konkurs se odvija u više faza. ECB će do 2026. godine izdvojiti najbolje predloge, a građani će moći da glasaju i daju svoje mišljenje. Konačan izgled biće izabran krajem 2026, ali će nove novčanice u opticaj ući tek nekoliko godina kasnije, jer je njihova izrada tehnološki zahtevna i dugotrajna.

Razlozi za uvođenje novih serija novčanica su:

bolja zaštita od falsifikovanja, ekološki održiviji materijali, lakša upotreba za osobe sa oštećenjem vida, veća prepoznatljivost simbola Evrope.

Da li stare novčanice više neće vredeti?

Građani ne moraju da brinu – sve stare novčanice ostaju punovažne i moći će nesmetano da se koriste i nakon uvođenja novih serija.

Predsednica ECB-a Kristin Lagard istakla je da evro nije samo sredstvo plaćanja, već simbol evropskog jedinstva i raznolikosti.

Da li će ovo uticati na Srbiju?

Iako Srbija nije članica EU i nema evro kao zvaničnu valutu, promene će se itekako osetiti, iz nekoliko razloga:

- Evro je najvažnija strana valuta u Srbiji – koristi se za štednju, kredite, nekretnine i kupoprodaje.

- Banke u Srbiji će morati da pripreme nove uređaje za proveru autentičnosti novčanica – nove mašine, softver i tehničke prilagodbe.

- Stare novčanice će se i dalje koristiti, ali će banke postepeno uvoditi nove u opticaj kroz svoje filijale.

- Građani neće morati ništa da menjaju – sve stare i nove novčanice biće podjednako važeće.

Dakle, promene u dizajnu nemaju negativan efekat na Srbiju, ali će se nove novčanice postepeno pojavljivati i kod nas, kao i u ostatku Evrope.