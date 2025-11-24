Slušaj vest

Arapski investitor Mohamed Alabar posetiće Ulcinj kako bi razgovarao sa vlasnicima nekretnina u Štoju, u zaleđu Velike plaže, o mogućim zajedničkim ulaganjima, ali datum njegovog dolaska još nije precizno određen

Tako se milijarder, nakon brzog i neuspešnog prolećnog „sletanja“ na Veliku plažu i u međuvremenu zaključenog ugovora sa kompanijom „Cungu & Ko“ o zajedničkom ulaganju na Šaškom jezeru, vraća svojoj „prvoj ljubavi“ u Crnoj Gori.

„Razgovori o potencijalnim zajedničkim ulaganjima sa vlasnicima zemljišta u Štoju su svakako planirani, ali još ne znamo tačan datum“, potvrđeno je iz kompanije „Igl Hils Montenegro“.

Kompanija Alabarava je posebno aktivna u najjužnijem gradu, gde je uručila donaciju Osnovnoj školi „Boško Strugar“, podržala Festival horova, finansirala program hiporehabilitacije za decu sa smetnjama u razvoju i sponzorisala lokalni odbojkaški klub.

Ranije se spekulisalo da će Alabar doći u Ulcinj početkom decembra i da je navodno zainteresovan za realizaciju megaprojekta na privatnom posedu od 100 hiljada kvadratnih metara u Zoganju, pet kilometara od Velike plaže i jedan kilometar od Solane „Bajo Sekulić“.

BiznisKurir/Vijesti

Ne propustiteNekretnineALBAR IPAK GRADI NASELJE U CRNOJ GORI! Očekuje se zaključivanje ugovora sa tvorcem "Beograda na vodi"
Alabar
InfoBizMINISTAR MALI SA DIREKTOROM KOMPANIJE "IGL HILS" Posetili velelepni hotel "Bristol": Ponovo zasijao punim sjajem
WhatsApp Image 2025-02-08 at 11.03.16 PM.jpeg
InfoBizULCINJ DOBIJA HOTEL SA PET ZVEZDICA: Niče rezidencijalni kompleks na čuvenoj plaži, otvaranje planirano za 2029. godinu
shutterstock_150558194 copy.jpg
InfoBizARAPI CRNOGORCIMA UZELI SVA ULCINJSKA KUPALIŠTA! Najveću ponudu za više od 10 plaža dala firma iz Dubaija
ulcinj.jpg