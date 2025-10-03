Slušaj vest

Delegacija kompanije trebalo bi danas u Ulcinju da zaključi ugovor o zajedničkom ulaganju sa jednim ili više privatnih vlasnika zemljišta na toj lokaciji. Delegaciju će lično predvoditi Muhamed Alabar.

- Pregovori odavno traju i idu u tom pravcu da se sutra može očekivati i zaključivanje ugovora o zajedničkom ulaganju. Reč je o jedinstvenom turističkom eko-centru koje će se graditi po najvećim evropskim i svetskim standardima - rekao je sagovornik, direktno uključen u pregovore.

Prvi dogovor za izgradnju na Velikoj plaži u Ulcinju je propao Foto: Shutterstock

Prema informacijama, u pitanju je nešto više od pet hektara zemljišta za koje postoji važeća lokalna studija lokacije.

- Ovo ulaganje važno je za celi Ulcinj jer će vrlo verovatno privući i druge investitore, kako bi grad konačno krenuo sa mrtve tačke u plansku valorizaciju svojih vrednih resursa - naveo je sagovornik tog lista.

Alabar je u žižu crnogorske javnosti dospeo u martu ove godine, zbog namere da investira ogroman novac u Crnu Goru, pre svega na Velikoj plaži u Ulcinju. Međutim, Alabar je, zbog pritiska javnosti, sredinom maja odustao od realizacije projekta na Velikoj plaži, navodeći da je zainteresovan za neke druge lokacije na obali, kao i na severu zemlje.

U međuvremenu, tender za zakup crnogorskih plaža u martu obeležen je (ne)očekivanim učešćem Alabara, čija je novoosnovana kompanija "Eagle Hills Montenegro" dala ponude za 19, a bila prvorangirana za devet ulcinjskih plaža. Nakon oštrih reakcija javnosti, kompanija je odlučila da odustane od sedam kupališta, a sa JP Morsko dobro zaključila je ugovor o zakupu samo dve plaže, "Tropikana" i "Imperijal".