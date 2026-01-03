Slušaj vest

Kina od 1. januara uvodi porez od 13 odsto na prodaju kontraceptivnih sredstava, dok će službe za brigu o deci biti oslobođene poreza, u okviru nastojanja druge ekonomije sveta da poveća stopu nataliteta.

U okviru reforme poreskog sistema, koja je najavljena krajem prošle godine, biće uklonjene mnoge poreske olakšice uvedene od 1994. godine, kada je Kina još uvek primenjivala višedecenijsku politiku o jednom detetu, prenosi BBC.

PDV ne plaćaju ni organizatori venčanja

Poreza na dodatu vrednost (VAT) biće takođe oslobođene službe za brigu o starijima, kao i službe za organizovanje venčanja.

Suočen sa sve starijom populacijom i usporenim rastom ekonomije, Peking je nastojao da podstakne što više mladih na sklapanje braka i zasnivanje porodice, navodi BBC.

Zvanični podaci pokazuju da je broj stanovnika u Kini opao treću godinu za redom, pri čemu je u 2024. rođeno samo 9,54 miliona beba.

To je samo polovina od broja beba rođenih pre jedne decenije, kada je Kina počela da ukida propise o tome koliko dece može da ima jedna porodica.

Porez na kontraceptivna sredstva izazvao je, međutim, zabrinutost zbog porasta broja neželjenih trudnoća i oboljevanja od HIV virusa, navodi britanski javni servis.

Visoki troškovi podizanja dece

Neki su istovremeno ukazali da je potrebno mnogo više od skupih prezervativa da se mladi ubede da imaju decu.

Kina je jedna od zemalja sa najvišim troškovima podizanja dece, pokazuje izveštaj Instituta za istraživanje populacije JuVa u Pekingu.

U studiji se dodaje da su ovi troškovi dodatno povećani usled visokih školarina i izazova roditeljstva sa kojima su suočene zaposlene žene.

Usporavanje ekonomskog rasta doprinelo je tome da se posebno mladi osećaju manje sigurno u vezi sa svojom budućnošću, navodi BBC.

Istovremeno, i zemlje na Zapadu, kao i one u regionu, poput Južne Koreje i Japana, takođe ulažu napore da povećaju stopu nataliteta, podseća britanski javni servis.