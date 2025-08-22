Slušaj vest

Direktor Eagle Hills Montenegro je Hišam Mohamed Ibrahim Soliman, menadžer poreklom iz Egipta, koji već godinama vodi poslovne operacije povezane sa Alabarom.

Prema podacima u koje je portal Investitor imao uvid, Jaona Investment LLC registrovan je u Dubaiju, u poslovnoj zoni Al Quoz, a u javnosti se prvi put našla kada je kupila 6,55 odsto udela u kurirskoj kompaniji Aramex, vrednih gotovo 120 miliona dolara. Time je potvrdila status investicionog fonda orijentisanog na strateške projekte u oblasti prirodnih resursa, logistike i razvoja nekretnina.

Eagle Hills se u Crnoj Gori prvi put formalno pojavio ovog proleća, na tenderu za zakup ulcinjskih plaža, gde je najavio veliko interesovanje. Nakon toga, u javnosti je predstavljen i idejni projekat za Veliku plažu u Ulcinju, koji je uključivao izgradnju luksuznog rizorta i prateće infrastrukture. Međutim, nakon oštrih reakcija javnosti i nevladinog sektora, od tog plana se – barem zvanično – odustalo.

Uprkos tome, Mohamed Alabar je nedavno, tokom posete crnogorskih novinara Dubaiju, poručio da nije odustao od Crne Gore.

