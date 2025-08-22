Alabar je investitor velelepnog projekta Beograd na vodi

Direktor Eagle Hills Montenegro je Hišam Mohamed Ibrahim Soliman, menadžer poreklom iz Egipta, koji već godinama vodi poslovne operacije povezane sa Alabarom.

Prema podacima u koje je portal Investitor imao uvid, Jaona Investment LLC registrovan je u Dubaiju, u poslovnoj zoni Al Quoz, a u javnosti se prvi put našla kada je kupila 6,55 odsto udela u kurirskoj kompaniji Aramex, vrednih gotovo 120 miliona dolara. Time je potvrdila status investicionog fonda orijentisanog na strateške projekte u oblasti prirodnih resursa, logistike i razvoja nekretnina.

Imali su veliko interesovanje za projekat za Ulcinjsku plažu Foto: Shutterstock

Eagle Hills se u Crnoj Gori prvi put formalno pojavio ovog proleća, na tenderu za zakup ulcinjskih plaža, gde je najavio veliko interesovanje. Nakon toga, u javnosti je predstavljen i idejni projekat za Veliku plažu u Ulcinju, koji je uključivao izgradnju luksuznog rizorta i prateće infrastrukture. Međutim, nakon oštrih reakcija javnosti i nevladinog sektora, od tog plana se – barem zvanično – odustalo.