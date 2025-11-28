Slušaj vest

Dogovor vredan 1,25 milijardi evra za kupovinu Versaćea od kompanije Capri Holdings Ltd. biće zvanično okončan 2. decembra, rekao je Gvera na događaju u Italiji. To je najveća kupovina u istoriji Prade, a njen direktor naglašava da će rebrendiranje i integracija Versacea biti glavni zadatak kompanije u narednim godinama.

- Ništa nije u pripremi - rekao je Gvera novinarima u kožnoj fabrici Prade u Skandičiju, gde je obeleženo 25 godina Prada akademije, programa za razvoj mladih kadrova u modnoj industriji.

- Bićemo u potpunosti posvećeni Versaćeu neko vreme - dodao je.

Na čelu preokreta brenda biće Lorenco Berteli, najstariji sin dizajnerke Miucije Prade i industrijalca Patricija Bertelija. On će biti imenovan za izvršnog predsednika Versaćea, kako je sam ranije rekao za Bloomberg.

Versaće će doneti potpuno drugačiju estetiku u portfelj Prade i predstavlja važan korak u stvaranju snažnijeg italijanskog luksuznog konglomerata koji može efikasnije da parira globalnim modnim gigantima. Iako je daleko od slave koju je uživao 1980-ih i 1990-ih, brend otvara priliku Pradi za dalji rast, posebno nakon ogromnog uspeha Miu Miu linije, isticao je Berteli.

Prodaja Prade je rasla tokom prvih devet meseci godine zahvaljujući snažnoj potražnji za brendom Miu Miu, koja je nadoknadila pad prodaje osnovne Prada linije.

Gvera je dodao da je ambicija kompanije da nastavi da raste "brže od ostatka industrije" i da je uticaj američkih tarifa "sada iza njih".