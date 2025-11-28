Slušaj vest

U godini kada se obeležava 70 godina od početka rada kreće i revitalizacija "Vlasinskih hidroelektrana". Ovaj jedinstveni sistem u okviru "Elektroprivrede Srbije" rade u kaskadnom sistemu i proizvodeći energiju četiri puta zaredom, predstavljaju značajan izvor "vršne" energije.

- Projekat modernizacije omogućiće povećanje instalisane snage za osam megavata i efikasniji i pouzdaniji rad u narednih 30 do 40 godina. To je novi život i radni vek za veteranku hidro sektora - kažu u EPS.

Ukupna vrednost projekta revitalizacije "Vlasinskih HE" iznosi 109,7 miliona evra i predviđa rekonstrukciju i modernizaciju proizvodnih agregata, pomoćnih sistema i hidromašinske opreme. Isporučioci glavne opreme agregata, odnosno turbine i generatora, biće renomirane svetske kompanije, Andritz Hydro i Gamesa Electric.

Vlasinske hidroelektrane
Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Vlasinske hidroelektrane zvanično su počele da rade 6. novembra 1955. godine puštanjem u pogon prvog agregata A1 u HE „Vrla 1“, prvoj od četiri kaskadne hidroelektrane. Sistem „Vlasinskih HE“ čine tri visoke brane, Vlasinsko i Lisinsko jezero, akumulacija kod „Vrle 1“ i podzemna akumulacija kod „Vrle 3“, četiri elektrane, pumpno-akumulaciono postrojenje „Lisina“, 90 kilometara kanala, 30 kilometara tunela, osam kilometara cevovoda i sifona i čitav niz pomoćnih objekata. „Vlasinske HE“ imaju 10 agregata ukupne instalisane snage od 129 megavata i zajedno sa PAP-om „Lisina“ snage 14 MW do danas su proizvele gotovo 17,3 milijarde kilovat-sati.

Hidrologija je presudni uslov za dobru proizvodnju energije, a zalaganjem zaposlenih, koji pažljivo održavaju i čuvaju pogonsku spremnost i raspoloživost agregata, maksimalno se koristi vodni potencijala ovog kraja.

- Ovde se domaćinski čuva svaka kap bistre planinske vode i preduzimaju sve mere da se svaki litar vode pretvori u energiju - kažu u EPS.

Finansiranje modernizacije

Revitalizacija se finansira kroz kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 67 miliona evra, Evropska unija je obezbedila bespovratna sredstva u iznosu od 15,43 miliona evra preko Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), dok će preostala sredstva od 27,26 miliona evra obezbediti EPS.

Biznis Kurir

Ne propustiteDruštvoSuša oborila proizvodnju na istorijski minimum
1000005774.jpg
InfoBizVELIKA LOKALNA PODRŠKA ZA STRATEŠKI PROJEKAT EPS-a: Izgradnja RHE „Bistrica“ će doprineti privrednom i ekonomskom razvoju
Javne konsultacije RHE Bistrica 3.jpg
InfoBizDIREKTOR EPS-A OBIŠAO RADOVE NA REVITALIZACIJI RHE BAJINA BAŠTA: Ukupna vrednost iznosi 35 MILIONA € i tu nije kraj projektima!
bajina-basta--pocetak-revitalizacije-10-05-20248172.jpg
InfoBizSTRUJU OD KUĆE PLAĆA 250.000 LJUDI: Uskoro još jedna nova usluga iz fotelje, EPS predstavio svoje najvažnije projekte
0409-amir-hamzagic-beta.jpg