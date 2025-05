"Nakon svega što se desilo ne želim da ulažem na jugu (u Ulcinju prim. aut) uopšte. Zašto? Recimo, zašto biste vi želeli da ulažete u Dubaiju ako vas mi ne želimo? Ne bi trebalo to da radite. Na osnovu onoga što sam video i pročitao shvatio sam da ljudi ne žele investicije na tom prostoru i mislim da imaju na to pravo jer dolaze iz te zajednice. To je za mene u redu. Pričao sam sa predsednicima drugih opština i imao sjajne sastanke sa njima", kazao je Alabar.