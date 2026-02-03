Slušaj vest

KLADOVO - Opštinska uprava opštine Kladovo će, u skladu sa uputstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, produžiti rad šaltera Opštinske uprave koji će od sada raditi i nakon redovnog radnog vremena, odnosno do 18 časova.

Cilj uvođenja produženog radnog vremena jeste da se građanima omogući jednostavnija i efikasnija prijava imovine u skladu sa zakonom „Svoj na svome“, kao i rešavanje imovinsko-pravnog statusa nepokretnosti.

„Želimo da budemo dostupni svim građanima i da im pružimo punu podršku u postupku prijave imovine, bilo dolaskom u Opštinsku upravu ili kroz rad mobilnih timova na terenu“, izjavio je načelnik Opštinske uprave opštine Kladovo, Dušan Belić.

Po potrebi, Opštinska uprava Kladovo formiraće mobilne timove koji će obilaziti naseljena mesta u seoskim sredinama, kako bi i građanima koji nisu u mogućnosti da dođu u grad bilo omogućeno da blagovremeno prijave svoju imovinu.