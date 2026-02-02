Slušaj vest

Danas obeležavamo Svetski dan vlažnih staništa, podsećajući na značaj ovih dragocenih ekosistema. Vlažna staništa imaju ključnu ulogu u očuvanju biodiverziteta, jer obezbeđuju dom brojnim retkim i ugroženim vrstama biljaka i životinja. Ona deluju i kao prirodni filteri koji pročišćavaju vodu i ublažavaju posledice poplava apsorpcijom viška padavina. Istovremeno, vlažna staništa doprinose borbi protiv klimatskih promena skladištenjem značajnih količina ugljenika i podržavaju održivi razvoj lokalnih zajednica, pružanjem prirodnih resursa, smanjivanjem rizika od poplava i podsticanjem razvoja ekoturizma.

Foto: UNDP





Zahvaljujući finansijskoj podršci Švedske od ukupno 600.000 dolara u okviru inicijative „EU za Zelenu agendu u Srbiji”, na osam lokaliteta širom Srbije sprovedena su rešenja za zaštitu, revitalizaciju i očuvanje vlažnih staništa. Ova rešenja zasnovana na prirodi, koja su sprovela javna preduzeća i organizacije civilnog društva u saradnji sa lokanim zajednicama, doprinose vraćanju prirodne ravnoteže u ove ekosisteme, očuvanju biodiverziteta, unapređenju kvaliteta voda, kao i smanjenju negativnih uticaja klimatskih promena, poput suša, poplava i širenja invazivnih vrsta.

Foto: UNDP





Tekst i video su nastali u okviru kampanje „Ovo nije samo bara“, koja se sprovodi uz finansijsku podršku Švedske, odnosno Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), u okviru inicijative „EU za Zelenu agendu u Srbiji“. Ovu inicijativu, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Švedskom i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.