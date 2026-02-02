Slušaj vest

Belex15 je pao za 0,21 odsto a Belexline za 0,23 odsto. Rast vrednosti akcija za 0,27 odsto doveo je beogradsko Dunav osiguranje na današnju dobitničku listu.

Akcije ove osiguravajuće kuće su na kraju trgovanje vredele po 1.860 dinara.

Prvo mesto na gubitničkoj listi pripalo je Metalcu iz Gornjeg Milanovca, sa padom vrednosti akcija od 2,27 odsto a koje su na zatvaranju trgovanje imale cenu od 2.150 dinara po akciji. Sledi Impol Seval iz Sevojna, čije akcije su pale za 0,66 odsto.

I pored pada vrednosti, akcije ove kompanije su na kraju trgovanja vredele po 7.500 dinara. Najviše se trgovalo akcijama Dunav osiguranja, čime je ostvaren promet od 2,04 miliona dinara. Na drugom mestu je Messer Tehnogas iz Beograda sa prometom od 1,07 miliona dinara.