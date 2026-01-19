Slušaj vest

Indeks Belex15 ojačao je za 0,54 odsto, dok je Belexline zabeležio rast od 0,44 odsto.

Najveći dobitnik dana bio je Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca, čije su akcije poskupele za 5,39 odsto i na kraju trgovanja vredele 2.250 dinara po akciji.

Na drugom mestu dobitničke liste našla se kompanija Philip Morris Operations a.d. iz Niša, sa rastom vrednosti akcija od 0,54 odsto, koje su na zatvaranju berze iznosile 9.250 dinara.

S druge strane, najveći pad zabeležila je Goša FOM a.d. iz Smederevske Palanke, čije su akcije izgubile 2,74 odsto vrednosti i trgovanje završile na 1.702 dinara po akciji.

Na listi gubitnika našla se i PPT Armature a.d. iz Aleksandrovca, sa padom vrednosti akcija od 0,71 odsto, na 280 dinara po akciji.

Najveći promet ostvaren je akcijama Messer Tehnogas a.d. iz Beograda, kojima je trgovano u vrednosti od 333.012 dinara.