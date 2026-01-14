Slušaj vest

Indeksi Belex15 i Belexline ostali su nepromenjeni.

Na listi dobitnika našao se "PPT Armature" iz Aleksandrovca sa rastom od 0,71 odsto i cenom na zatvaranju od 285 dinara.

Na listi gubitnika se našao beogradski "BAS" a.d. iz Beograda sa padom od 0,07 odsto i cenom koja je na zatvaranju vredela 1.515 dinara.

Najviše se trgovalo akcijama beogradskog ''BAS'' koji je ostvario promet od 299.982 dinara. Na drugom mestu je beogradski ''PPT Armature'' iz Aleksandrovca sa prometom od 5.700 dinara.