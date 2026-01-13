Slušaj vest

Belex15 je bio u padu od 0,25 odsto, a Belexline 0,22 odsto.

Na listi dobitnika našao se ''Impol Seval'' iz Sevojna sa rastom od 0,14 odsto i cenom na zatvaranju od 7.712 dinara. Prvo mesto na listi gubitnika zauzela je beogradsksa "Termika" čije su akcije pale za 2,86 odsto i na kraju trgovanje vredele po 3.400 dinara.

Sledi "Goša FOM" iz Smederevske Palanke čije su akcije pale za 2,78 odsto i vredele 1.750 dinar.

Najviše se trgovalo akcijama beogradskog aerodroma "Nikola Tesla" koji je ostvario promet od 1,64 miliona dinara. Na drugom mestu je beogradski ''Messer Tehnogas'' sa prometom od 1,18 miliona dinara.