Oba glavna berzanska indeksa završila su dan u minusu – Belex15 je pao za 0,79 odsto, dok je Belexline oslabio za 0,42 odsto.

Na dobitničkoj listi našlo se Dunav osiguranje iz Beograda, čije su akcije zabeležile blag rast od 0,11 odsto i na kraju trgovanja vredele 1.777 dinara po akciji.

Najveći gubitnik dana bio je Aerodrom Nikola Tesla, čije su akcije pale za 3,66 odsto, na 2.264 dinara po akciji. Pad vrednosti zabeležio je i Metalac iz Gornjeg Milanovca, sa minusom od 0,70 odsto, pa su akcije ove kompanije na zatvaranju vredele 2.135 dinara.

Najveći promet ostvaren je upravo trgovinom akcijama Aerodroma Nikola Tesla, u iznosu od 1,64 miliona dinara, dok je Dunav osiguranje zauzelo drugo mesto po obimu trgovine sa prometom od 355.300 dinara.