Indeks Belex15 porastao je za 0,40 odsto, dok je Belexline ojačao za 0,10 odsto.

Među dobitnicima se izdvojilo Dunav osiguranje iz Beograda, čije su akcije poskupele za 2,38 odsto i na zatvaranju trgovanja vredele 1.849 dinara po akciji. Na gubitničkoj strani našla se kompanija Jedinstvo iz Sevojna, čije su akcije zabeležile pad od 2,49 odsto i dan završile na 7.800 dinara.

Najveći deo današnjeg prometa ostvaren je trgovinom akcijama Dunav osiguranja, koje su generisale promet od 7,89 miliona dinara, dok je na drugom mestu po obimu trgovine bio Aerodrom Nikola Tesla, sa prometom od 244.400 dinara.