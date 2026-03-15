Napad Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, kao i početak novog sukoba na Bliskom istoku, pokrenuli su rasprave o tome da li je realno da se Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine održi prema planu. Turnir bi trebalo da se igra od 11. juna do 19. jula u SAD, Meksiku i Kanadi, uz učešće 48 reprezentacija.

Pre gotovo dve nedelje, jedan od domaćina Mundijala - SAD - pokrenuo je veliku kampanju bombardovanja Irana, države koja se već kvalifikovala za učešće na turniru. Kako piše Los Angeles Times, takva situacija do sada nije zabeležena u istoriji Svetskih prvenstava.

Samo pet dana kasnije, ista zemlja domaćin započela je vojne operacije i unutar granica Ekvadora, još jedne države koja se plasirala na prvenstvo, i to na potpuno drugom delu sveta. I to je, kako se navodi, presedan u istoriji Mundijala.

S obzirom na to da je početak turnira zakazan za tri meseca, takvi događaji naveli su fudbalskog istraživača Džonatana Vilsona (Jonathan Wilson) da dovede u pitanje mogućnost održavanja takmičenja.

- Čini mi se da je sa svakim novim danom sve manje verovatno da Mundijal može da se održi - rekao je on.

Sa druge strane, Dejvid Goldblat (David Goldblatt), britanski sportski novinar i sociolog, koji je gostujući profesor na Pitzer College u Klermontu, smatra da je takav stav previše alarmantan. On ocenjuje da bi jedini pravi razlog za otkazivanje turnira bio eventualni rat na teritoriji Sjedinjenih Država, naročito imajući u vidu da FIFA očekuje prihod od čak 11 milijardi dolara.

Ministar sporta Irana Ahmad Donjamali izjavio je u sredu da reprezentacija te zemlje ne može da učestvuje na Svetskom prvenstvu 2026. godine nakon što je suorganizator turnira, SAD, pokrenuo vazdušne napade zajedno sa Izraelom, preneo je Reuters.

- Ni pod kojim uslovima ne možemo učestvovati na Svetskom prvenstvu. Naša deca nisu bezbedna i, u osnovi, takvi uslovi za učešće ne postoje - rekao je Donjamali.

Iran se nalazi u grupi sa Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom. Sve tri utakmice reprezentacije Irana u okviru Grupe G planirane su na teritoriji Sjedinjenih Država - dve u Los Anđelesu i jedna u Sijetlu.

Iran, koji je dominantno prošao azijske kvalifikacije za turnir još u martu prošle godine, bio je jedina država koja nije prisustvovala samitu FIFA o organizaciji Svetskog prvenstva, održanom prošle nedelje u Atlanti. U tom trenutku nije bilo zvaničnih komentara ni od Iranskog fudbalskog saveza ni od svetske fudbalske organizacije FIFA.

Prema pravilima FIFA, svaka reprezentacija koja se povuče sa turnira „najkasnije 30 dana pre prve utakmice“ suočiće se sa kaznom od najmanje 250.000 švajcarskih franaka, odnosno oko 320.800 dolara.

Američki predsednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je u svom prepoznatljivom stilu „da ga baš briga da li će Iran učestvovati na Svetskom prvenstvu u fudbalu“, u intervjuu za Politico.

Umanjen operativni budžet za 100 miliona dolara

U međuvremenu, FIFA je smanjila operativni budžet za organizaciju Svetskog prvenstva u Severnoj Americi za više od 100 miliona dolara. Nekoliko odeljenja u sedištu organizacije u Majamiju dobilo je nalog da „povećaju efikasnost“ u poslovanju.

U razgovoru za CNBC u februaru, predsednik FIFA Đani Infantino (Gianni Infantino) rekao je da FIFA očekuje prihod veći od 11 milijardi dolara od Svetskog prvenstva 2026. godine, preneo je New York Times.

U godišnjem izveštaju FIFA za 2024. godinu predstavljen je planirani budžet za ciklus 2023-2026, prema kojem su operativni troškovi organizacije Mundijala procenjeni na 1,12 milijardi dolara, dok je ukupni budžet - uključujući nagradni fond i televizijske operacije - planiran na 3,75 milijardi dolara.