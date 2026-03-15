Slušaj vest

Sada je i zvanično potvrđeno da nemački uvoznik automobila Lada prestaje sa radom nakon finansijskog kolapsa. To ujedno znači da legendarni ruski terenac Lada Niva, kao ni njegovi moderniji modeli, više neće biti dostupni za kupovinu na nemačkom tržištu.

Stečajni upravnik Hendrik Herma potvrdio je medijima da su u kompaniji Lada Automobile GmbH, sa sedištima u Bukstehudeu i Neu Vulmstorfu, definitivno „ugašena svetla“. Poslednjih deset zaposlenih ostaje bez posla, dok je zvanična internet stranica kompanije već uklonjena, prenosi Feniks magazin.

Hronologija

Problemi su se razvijali tokom dužeg perioda:

Decembar 2025. - tadašnji direktor Dieter Trzaška obustavio je poslovanje kompanije.

Januar 2026. - sud u Toštedu pokrenuo je stečajni postupak.

Mart 2026. - stečajni upravnik potvrđuje da nije pronađen kupac za kompaniju. Kao glavni razlog navodi se višegodišnji snažan pad prodaje.

Ovo nije prvi bankrot Lade u Nemačkoj. Slična situacija dogodila se već 1999. godine, nakon čega je kompanija ponovo osnovana. Ipak, čini se da ovoga puta povratak na tržište neće biti moguć.

Teškoće su počele još 2020. godine, kada se ruski proizvođač Avtovaz povukao sa većine zapadnoevropskih tržišta jer njegovi motori više nisu ispunjavali stroge ekološke standarde Evropske unije koji se odnose na emisiju izduvnih gasova. Ipak, nemački uvoznik je neko vreme nastavio da uvozi vozila samostalno.

Situacija se dodatno pogoršala nakon izbijanja sukoba između Rusije i Ukrajine u proleće 2022. godine. Sankcije i brojna ograničenja gotovo su onemogućili dalje poslovanje. Podaci o prodaji jasno pokazuju razmere problema:

Tokom 2025. godine u celoj Nemačkoj registrovana su samo tri nova vozila marke Lada, i to sve tri Nive. Godinu dana ranije registrovano je svega 33 automobila.

Budućnost brenda u Nemačkoj, ali i njegov opstanak na domaćem ruskom tržištu, sada je neizvesna. Tržište novih automobila u Rusiji doživelo je ozbiljan pad, dok se kupci sve više okreću polovnim vozilima ili novijim kineskim brendovima. Istovremeno, domaći proizvođači, među kojima je i Lada, sve više tehnološki zaostaju, jer su zapadni proizvođači i dobavljači prekinuli saradnju sa ruskom auto-industrijom.