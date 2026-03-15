Nekoliko investitora iskazalo je interesovanje za ulaganje u opštinu Prijepolje, zbog čega je predsedniku opštine dostavljeno Pismo namera u kojem je izražena spremnost za razmatranje mogućnosti realizacije određenih investicionih projekata u ovom gradu.

Na sastanku je advokat investitora Dragan Palibrk, zajedno sa saradnicima, predstavio planove svojih klijenata i njihovu zainteresovanost da investiraju u Prijepolju. Poseban fokus bio je na lokaciji gradske pijace, gde su potencijalni investitori izrazili spremnost da realizuju projekat čija se vrednost procenjuje između 15 i 20 miliona evra, objavljeno je na zvaničnoj fejsbuk stranici Opštine Prijepolje.

Kako je istaknuto na sastanku, za ovu lokaciju već je pripremljen odgovarajući elaborat, koji je predstavljen predsedniku opštine, a koji predviđa realizaciju investicije koja bi mogla značajno doprineti urbanom razvoju ovog dela grada.

Sve veće interesovanje investitora pokazuje da Prijepolje postaje sve privlačnije za nova ulaganja i razvoj projekata.

U lokalnoj samoupravi očekuju da bi u narednom periodu moglo doći do realizacije više inicijativa koje bi doprinele izgradnji novih poslovnih i stambenih objekata, ali i daljem unapređenju ukupnog urbanog razvoja opštine.