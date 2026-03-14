Slušaj vest

Grad koji je godinama važio za jednu od najsigurnijih i najpoželjnijih destinacija za život i odmor sada se suočava sa potpuno drugačijom realnošću. Nakon serije iranskih raketnih i dron napada, hiljade stranih radnika, turista i influensera napustile su Dubai, dok su plaže, hoteli i restorani gotovo prazni.

Dubai je decenijama bio simbol luksuza, sigurnosti i niskih poreza, zbog čega je privlačio stotine hiljada stranaca. Međutim, poslednjih nedelja, kako Iran pojačava napade na Ujedinjene Arapske Emirate, pažljivo građen imidž grada počeo je da se urušava. Rakete i dronovi pogodili su više ciljeva, među kojima i poznati hotel Fairmont na veštačkom ostrvu Palm Jumeirah, piše britanski Daily Mail.

Prazne plaže i restorani

Plaže koje su obično prepune turista i stranih stanovnika danas su gotovo puste. Na poznatoj Jumeirah Beach redovi suncobrana su zatvoreni, a stotine ležaljki ostale su prazne.

Foto: Jelena Spasić

Restorani i beach barovi još uvek rade, ali gotovo bez gostiju. Stolovi su postavljeni, muzika svira, ali posetilaca ima tek nekoliko. Radnici ispred lokala pokušavaju da privuku retke prolaznike, svesni da njihovi poslovi zavise od turista koji su poslednjih nedelja masovno napustili grad.

Nesigurna budućnost za radnike

Veliki deo radne snage u Dubaiju dolazi iz Indije, Pakistana, Afrike i jugoistočne Azije i predstavlja okosnicu lokalne ekonomije. Bez dolaska turista i bogatih stranaca koji su godinama pokretali ekonomiju, njihova egzistencija postaje sve neizvesnija.

Jedan menadžer kafića iz Pakistana rekao je za britanske medije da nikada nije video grad u takvom stanju.

- Počeli su prolećni školski raspusti, a gotovo da nema dece sa zapada. Roditelji su ih odveli kući - rekao je.

Grad koji podseća na „grad duhova“

Stanovnici koji su ostali kažu da je atmosfera u gradu potpuno drugačija nego ranije. Jedan stanovnik avganistansko-nemačkog porekla opisao je svakodnevni život tokom napada.

- Napadi su zastrašujući. Vremenom se naviknete na sirene i eksplozije, ali mnoge porodice su ipak odlučile da odu, za svaki slučaj. Petkom su ulice obično prepune, restorani puni, a sada grad izgleda kao grad duhova - rekao je.

Foto: Jelena Spasić

Prema dostupnim podacima, Iran je za samo dve nedelje prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima lansirao oko 1.700 projektila, a čak dve trećine bilo je usmereno prema Dubaiju. Protivvazdušna odbrana presrela je oko 90 odsto projektila, ali su neki ipak pogodili ciljeve u gradu.

Pogođena infrastruktura i obustavljeni letovi

Napadi su oštetili i važnu infrastrukturu. U jednom udaru dronovima pogođen je terminal međunarodnog aerodroma u Dubaiju, pri čemu su četiri osobe povređene. Zbog bezbednosne situacije više velikih avio-kompanija privremeno je obustavilo letove prema regionu.

U finansijskoj četvrti Dubai International Finance Centre pogođena je visoka poslovna zgrada, dok je iznad grada viđen gust crni dim nakon požara u industrijskoj zoni. Zbog rizika od novih napada, deo zapadnih banaka već je evakuisao svoje zaposlene.

Masovni odlazak stanovnika

Procene govore da je poslednjih nedelja iz Dubaija otišlo desetine hiljada ljudi, među kojima je veliki broj turista i stranih radnika. Do sada su zabeležena četiri smrtna slučaja povezana sa napadima.

S obzirom na to da čak 90 odsto stanovništva Dubaija čine stranci, masovni odlazak ljudi mogao bi imati ozbiljne posledice za ekonomiju grada, koja se u velikoj meri oslanja na turizam, finansijske usluge i međunarodne kompanije.

Jedan taksista iz Pakistana, čiji je automobil uništen u raketnom napadu, kaže da razmišlja o odlasku.

- Nema posla, nema turista. Porodica me moli da se vratim kući. Mnogi vozači poput mene razmišljaju da odu u neku drugu zemlju - rekao je.

Iako vlasti tvrde da je situacija pod kontrolom, mnogi stanovnici veruju da bi posledice ovog sukoba za grad koji je godinama bio simbol stabilnosti i luksuza mogle potrajati.