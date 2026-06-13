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Nov ili polovan automobil? Benzinac, dizelaš, hibrid, LPG ili električni model? To su pitanja sa kojima se suočava veliki broj vozača u Srbiji, posebno u trenutku kada troškovi održavanja, registracije i goriva neprestano rastu.

Dok jedni početkom leta planiraju godišnji odmor, drugi razmišljaju o registraciji vozila ili se nadaju da će njihov automobil bez većih kvarova izdržati još jednu sezonu. U takvoj situaciji dovoljno je da se pojavi primamljiv oglas za polovan automobil kako bi počela poznata dilema, da li je reč o dobroj kupovini ili potencijalno velikom trošku.

Za kupce koji raspolažu budžetom od oko 12.000 evra izbor nije jednostavan. Novi automobili u tom cenovnom rangu danas su veoma retki, dok tržište polovnih vozila zahteva dodatni oprez. Upravo zbog toga važno je pronaći modele koji su se kroz godine pokazali kao pouzdani, ekonomični i relativno jeftini za održavanje.

Toyota Yaris Hybrid

Među modelima koji se najčešće preporučuju nalazi se Toyota Yaris Hybrid proizvedena između 2016. i 2018. godine.

Toyota je reputaciju gradila pre svega na pouzdanosti, a Yaris Hybrid predstavlja jedan od najboljih primera takve filozofije. U gradskim uslovima potrošnja goriva često se zadržava na oko pet litara na 100 kilometara, dok se hibridni pogon tokom godina pokazao kao izuzetno pouzdan i dugotrajan.

Veliki broj primeraka širom Evrope prešao je visoku kilometražu bez ozbiljnijih problema, zbog čega ovaj model važi za jedno od najrazumnijih rešenja za vozače koji svakodnevno provode mnogo vremena u gradskim gužvama.

Suzuki Vitara

Među SUV modelima posebno se izdvaja Suzuki Vitara sa 1.6 benzinskim motorom iz 2017. godine.

Reč je o automobilu koji je tokom godina stekao poverenje velikog broja vlasnika. Atmosferski benzinac zapremine 1,6 litara poznat je po jednostavnoj konstrukciji i pristupačnom održavanju, što je za mnoge kupce danas jedan od ključnih kriterijuma.

Vitara istovremeno nudi dovoljno prostora za porodičnu upotrebu, povišenu poziciju sedenja koja obezbeđuje bolju preglednost i robusnost koja se dobro uklapa u uslove vožnje na domaćim putevima.

Renault Clio 1.5 dCi

Za vozače koji tokom godine prelaze veliki broj kilometara, Renault Clio sa 1.5 dCi motorom, proizveden između 2018. i 2020. godine, i dalje predstavlja jedan od najracionalnijih izbora.

Renaultov dizel motor već godinama važi za jedan od najpoznatijih i najrasprostranjenijih agregata na evropskom tržištu. Njegova najveća prednost je mala potrošnja goriva, koja se najčešće kreće između četiri i pet litara na 100 kilometara.

Pored toga, rezervni delovi su lako dostupni, a servisna mreža i iskustvo mehaničara sa ovim motorom praktično su neuporedivi, s obzirom na milione kilometara koje su ovakvi automobili prešli širom Evrope.

Honda Civic

Na listi preporuka nalazi se i Honda Civic sa 1.8 VTEC benzinskim motorom, proizvedena između 2011. i 2015. godine.

Ovaj model godinama privlači vozače koji traže dugotrajnost, kvalitetnu izradu i proverenu mehaniku. Honda je kod Civica uspela da spoji pouzdan benzinski motor sa visokim nivoom završne obrade i konstrukcijom koja uliva poverenje čak i kod starijih primeraka.

Iako se možda ne pojavljuje često među najatraktivnijim oglasima, među poznavaocima automobila Civic već dugo uživa reputaciju jednog od najpametnijih izbora u svom cenovnom rangu.

Zajednička osobina svih preporučenih modela

Ono što povezuje sve automobile sa ove liste nije prestiž niti želja za pokazivanjem pred drugima. Njihovi vlasnici ih najčešće biraju zbog praktičnosti, pouzdanosti i nižih troškova eksploatacije.

U vremenu kada troškovi goriva, održavanja i rezervnih delova iz godine u godinu rastu, prioriteti kupaca se menjaju. Nekada su dodatna oprema, veliki ekrani i panoramski krovovi bili među glavnim kriterijumima pri izboru vozila.