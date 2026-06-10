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Vraćanje kilometraže u Srbiji dobija novi oblik. Dok su dizel automobili godinama bili prvi na udaru, najnoviji podaci potvrđuju da prevaranti sve češće ciljaju i hibride i električne modele.

Prema podacima kompanije za obradu podataka u automobilskoj industriji carVertical, 4,3% svih proverenih dizelaša u Srbiji u periodu od januara 2024. do marta 2026. godine imalo je vraćenu kilometražu. S druge strane, razmere prevara kod novijih modela su velike, što nosi skrivenu opasnost za kupce koji olako podrazumevaju da je kupovina hibrida ili električnih vozila manji rizik. U praksi, kupci rizikuju da daju i po nekoliko hiljada evra više za vozilo sa vraćenom kilometražom.

Struktura tržišta polovnih automobila u Srbiji po vrsti goriva

Dizel automobili dominiraju na srpskom tržištu polovnih automobila. Čine 80,9% svih vozila proverenih na carVertical platformi u periodu od januara 2024. do marta 2026. godine, dok benzinci zauzimaju 17,9% udela.

Hibridna i električna vozila imaju veoma mali udeo na tržištu, oba po svega 0,6%. Iako su ovi segmenti još uvek ograničeni, njihov postepeni rast znači da bi sve više kupaca moglo biti izloženo prevarama sa vraćanjem kilometraže.

- Iako benzinci i dizelaši i dalje dominiraju tržištem, udeo hibridnih i električnih vozila je u stalnom porastu. Samo je pitanje vremena kada će ovi segmenti činiti znatno veći deo prodaje polovnih automobila - kaže Matas Buzelis, automobilski stručnjak u kompaniji carVertical.

Kilometraža se najčešće vraća kod dizelaša, ali manipulacije na električnim vozilima mogu biti podjednako ozbiljne

Dizel i dalje ostaje najrizičnija vrsta goriva u Srbiji. Oko 4,3% svih proverenih dizel automobila imalo je korigovanu kilometražu. Jedan od ključnih razloga je njihova velika eksploatacija, dizelaši obično prelaze najveći broj kilometara, što ih čini glavnom metom prevara. U proseku, kod dizel automobila kilometraža je smanjena za oko 83.000 km.

Benzinci su nešto sigurnija opcija. Kod oko 2,8% benzinskih vozila utvrđena je manipulacija kilometražom, sa prosečnim smanjenjem od približno 61.000 km.

Vraćena kilometraža je zabeležena kod svega 2% hibridnih automobila, ali je prosečno vraćanje iznosilo oko 52.000 km. Iako je ovaj broj manji u odnosu na dizelaše i benzince, i dalje predstavlja značajan finansijski rizik za kupce.

Električna vozila pokazuju najniži nivo rizika: vraćanje kilometraže je utvrđeno kod samo 0,7%. Ipak, tamo gde se prevara desi, cifre su šokantne: kilometraža se u proseku vraća za 80.000 km, što je skoro na nivou dizel motora. Ovo pokazuje da čak ni novije tehnologije vozila nisu imune na ozbiljne manipulacije.

- Mnogi kupci smatraju da je izbor hibridnog ili električnog vozila sigurnija opcija, ali to nije uvek slučaj. Čak i kod novijih modela kilometraža može biti vraćena, pa kupci rizikuju da daju hiljade evra više za auto koji je zapravo u mnogo gorem stanju nego što izgleda - ističe Buzelis.

Iako dizel automobili i dalje prednjače po učestalosti prevara u Srbiji, podaci pokazuju da manipulacija kilometražom pogađa sve vrste pogona. Prevaranti se prilagođavaju promenama na tržištu, što znači da čak ni novija i efikasnija vozila nisu pošteđena rizika.

Istraživanjem su obuhvaćeni izveštaji o istoriji automobila koje su klijenti kompanije carVertical kupili u periodu od januara 2024. do marta 2026. godine. Zabeleženi slučajevi nameštanja kilometraže pronađeni u izveštajima su analizirani, pretvoreni u procente i rangirani.

carVertical posluje u 37 država i prikuplja podatke iz više od 1000 globalnih baza podataka. Obradom miliona izveštaja o istoriji vozila godišnje, ova kompanija pruža trendove, sveobuhvatne prognoze i jedinstveni uvid u tržište polovnih automobila.