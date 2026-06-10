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Na tržištu polovnih automobila teško je pronaći vozilo za koje se može reći da je potpuno sigurna kupovina. Iako se mnogi kupci pri potrazi za pouzdanim modelom okreću japanskim i korejskim proizvođačima, jedan automehaničar tvrdi da se među najboljim izborima nalazi i jedan stariji evropski automobil.

Kupovina polovnog vozila za mnoge vozače predstavlja rizik, naročito ako nije poznato kako je automobil održavan i koliko su ga prethodni vlasnici pažljivo koristili. Zato saveti stručnjaka često privlače veliku pažnju, pogotovo kada govore o modelima koji mogu da izdrže stotine hiljada kilometara.

Izbor stručnjaka: Švedski čelik umesto azijskih modela

Mehaničar koji na TikToku objavljuje pod profilom Huan Hose Ebenezer (Juan José Ebenezer) otkrio je koji bi automobil izabrao kada bi mu glavni kriterijumi bili dugovečnost i pouzdanost. Njegov izbor nije japanski ni korejski model, već Volvo S60 prve generacije sa 2,4-litarskim dizel motorom od 130 konjskih snaga.

„Reč je o veoma izdržljivom automobilu koji, uz redovno servisiranje i pažljivu vožnju, može da pređe između 600.000 i 800.000 kilometara bez većih zahvata na motoru”, objašnjava ovaj mehaničar.

On je posebno pohvalio Volvov poznati petocilindarski dizel motor, koji je među poznavaocima ove marke cenjen zbog:

Izuzetno čvrste konstrukcije,

Mirnog i stabilnog rada,

Dugog veka trajanja.

Upravo su ovi motori tokom godina stekli gotovo kultni status među ljubiteljima brenda Volvo.

Bezvremenski kvalitet, ali uz jedan važan uslov

Iako je prva generacija modela S60 predstavljena početkom 2000-ih, mehaničar smatra da ovaj automobil ni danas ne deluje zastarelo kada je reč o udobnosti, bezbednosti i samom kvalitetu izrade. Volvo se decenijama povezuje upravo sa vrhunskom bezbednošću, a S60 je jedan od modela koji je tu reputaciju dodatno učvrstio.

Ipak, stručnjak upozorava da sama oznaka modela i proveren motor nisu stopostotna garancija. Kod kupovine ovog polovnjaka presudni su:

Servisna istorija (dokaz o redovnim servisima),

Redovno održavanje kvalitetnim delovima,

Način na koji je vozilo voženo i čuvano pre prodaje.

Zbog svega toga, prva generacija Volvoa S60 se preporučuje vozačima koji traže povoljan, bezbedan i izdržljiv automobil za svakodnevnu vožnju, ali i za duža putovanja. Ukoliko pronađete primerak koji je prethodni vlasnik dobro održavao, ovo može biti jedna od najisplativijih investicija na tržištu polovnih vozila.