Prvi korak je da napunite rezervoar do vrha. Ovo je veoma važno, jer svako odstupanje može dovesti do netačnih rezultata. Obratite pažnju da, kada automatska pipa prekine sipanje, to je znak da je rezervoar pun. Nemojte pokušavati da „zaokružite“ iznos na pumpi tako što ćete dodati još malo goriva, jer to može dovesti do prelivanja.