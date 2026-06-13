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Kineska onlajn platforma AliExpress, koja je širom sveta poznata po prodaji proizvoda po veoma pristupačnim cenama, proširila je svoju ponudu uvrštavanjem sklopivih i proširivih montažnih kuća. Ovakav vid stanovanja, koji se ističe povoljnom cenom i brzom montažom, privlači sve veće interesovanje kupaca širom sveta.

U ponudi se nalaze objekti sa više spavaćih soba, kuhinjom i kupatilom, a početne cene kreću se od 4.783 evra. Kupcima je, prema navodima platforme, obezbeđena i besplatna dostava iz Kine.

Iako sama ideja kupovine kuće putem interneta izaziva brojna pitanja u vezi sa kvalitetom i dugoročnom pouzdanošću, slični modeli montažnih i kontejnerskih kuća već su stekli veliku popularnost među kupcima u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se nabavljaju preko drugih kineskih platformi za onlajn trgovinu.

Kupcima su na raspolaganju različiti modeli proširivih kontejnerskih kuća, dužine od šest do 12 metara. Neki objekti se isporučuju potpuno sastavljeni, dok su pojedini modeli predviđeni za sklapanje i namenjeni "onima koji vole da putuju".

1/9 Vidi galeriju Montažna kontejner kuća iz Kine Foto: screenshot YT/KristinaSmallhorn

Jedan od najtraženijih modela prodaje se po ceni od 4.783 evra. U opisu proizvoda navodi se da kuća poseduje tri spavaće sobe i da dolazi sa "svim potrebnim sistemima integrisanim, što vam omogućava da se uselite odmah nakon instalacije na lokaciji". Proizvođač takođe ističe da "vrhunska izolacija" pruža "pouzdanu zaštitu od ekstremnih vremenskih uslova", prenosi Dejli mejl.

Tehnički zahtevi i dodatni troškovi postavljanja

Iako početna cena i besplatna dostava iz kineske provincije Henan deluju veoma privlačno, konačna cena zavisi od dodatnih zahteva kupca i mogućnosti prilagođavanja. Prosečno vreme isporuke iznosi oko dva meseca.

U ponudi se nalazi i nešto skuplji model kontejnerske kuće po ceni od 4.897 evra, koji omogućava potpunu personalizaciju. Prema navodima AliExpressa, ove konstrukcije, koje su uglavnom izrađene od čelika, mogu se premeštati uz pomoć dizalice. Takođe postoji mogućnost povezivanja više jedinica kako bi se dobio veći stambeni prostor.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da kupovina same konstrukcije ne znači i automatsko rešavanje stambenog pitanja. Budući vlasnici moraju da prođu kroz određene administrativne i građevinske procedure pre nego što objekat postane useljiv.

Foto: Shutterstock

Svi koji planiraju da postave ovakvu kuću moraju da pribave saglasnost lokalnih vlasti i potrebne građevinske dozvole, naročito ukoliko će objekat služiti za stanovanje ili biti postavljen na zasebnoj parceli. Pored toga, kuća mora da ispunjava sve važeće standarde koji se odnose na statičku sigurnost, protivpožarnu zaštitu i energetsku efikasnost.

Pored administrativnih obaveza, potrebno je računati i na dodatne troškove postavljanja. Ukoliko kupci nemaju dovoljno iskustva sa elektroinstalacijama i vodovodnim sistemima, moraće da angažuju stručna lica za priključenje objekta na električnu mrežu, vodovod ili druge potrebne sisteme.

Iako se kuće isporučuju kao gotove konstrukcije, njihovo postavljanje direktno na zemlju nije moguće. Neophodno je prethodno pripremiti i izliti odgovarajuću betonsku podlogu kako bi se obezbedila stabilnost objekta i sprečilo njegovo sleganje tokom vremena.