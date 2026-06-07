Slušaj vest

Cene nekretnina u Hrvatskoj nikada nisu bile više, pa se mnogi odlučuju za preseljenje na selo kako bi povoljnije rešili stambeno pitanje. Međutim, ni tamo situacija nije jednostavna, jer za novu kuću po sistemu "ključ u ruke“ često treba izdvojiti i do 2.000 evra po kvadratnom metru.

Kada se tome doda cena zemljišta, mnogi zaključe da su za isti novac mogli da kupe stan u gradu, koji im je praktičniji zbog posla, škole ili vrtića.

Zbog toga ne čudi što se sve više ljudi odlučuje za kupovinu jeftinih montažnih kuća koje se proizvode u Kini, a pojedini modeli koštaju manje od 20.000 evra.

Jednu takvu kuću kupila je američka jutjuberka Kristina Smallhorn, koja je na svom kanalu detaljno prikazala proces naručivanja, isporuke i montaže.

Kristina je ispričala da joj je bilo potrebno gotovo dve godine da kuću postavi na željenu lokaciju.

"Kuća je koštala manje od 20.000 dolara, odnosno oko 17.000 dolara (oko 14.600 evra) u trenutku kada sam je kupila. Proizvedena je u Kini, ali sam je naručila u SAD-u. Mogla sam da biram fasadu, podove i mnoge druge detalje. Iskreno, iznenadilo me je koliko toga može da se prilagodi sopstvenim željama“, rekla je.

Funkcionalno kupatilo i iznenađujuće dobra oprema

Dodala je da je očekivala gotov proizvod bez mogućnosti izbora, ali se ispostavilo da je mogla da prilagodi gotovo sve ključne detalje.

Kuća koju je kupila veoma je mala, pa obilazak traje svega nekoliko minuta. U njoj se nalaze prostor za spavanje, kupatilo, kao i deo predviđen za dnevni boravak i kuhinju.

„Ovo je verovatno najkraći obilazak kuće koji ćete ikada videti jer je zaista mala“, našalila se u videu.

Najveće iznenađenje predstavljalo joj je kupatilo.

"Nije idealno, ali je potpuno funkcionalno. Ima tuš-kabinu, lavabo, ogledalo i WC šolju. S obzirom na veličinu prostora, zaista sam iznenađena koliko je sve dobro osmišljeno“, rekla je.

U kuhinji su već bili pripremljeni svi priključci, dok je budućim vlasnicima ostavljena mogućnost da prostor urede prema sopstvenim potrebama.

Zbog ograničene kvadrature, kako navodi, teško je smestiti i trpezarijski sto i kauč, pa se mora napraviti kompromis.

Nije dovoljno samo raspakovati kuću

Kristina je odgovorila i na brojna pitanja o dozvolama i procesu montaže.

Objasnila je da se pravila razlikuju od mesta do mesta i da svi zainteresovani moraju prethodno proveriti lokalne propise.

"Mnogi misle da samo raspakujete kuću, otvorite zidove i pod i da je posao završen. Nije baš tako. Potrebno je najmanje četvoro snažnih ljudi da bi se zidovi i pod postavili na svoje mesto, a preporučila bih čak šestoro. Delovi su izuzetno teški i sama to nikada ne bih mogla da uradim“, objasnila je.

Priznala je i da su ona i njeni saradnici napravili grešku jer nisu pažljivo proučili uputstva pre početka montaže.

"Dobijate detaljna uputstva. Nemojte slušati ljude koji govore da vam nisu potrebna. Mi smo bili previše nestrpljivi i odmah smo krenuli sa poslom“, rekla je.

Nakon sklapanja kuće potrebno je povezati vodovodne, kanalizacione i električne instalacije, kao i obaviti niz dodatnih radova pre useljenja.

Dobra izolacija i pristupačna cena

Govoreći o troškovima, navela je da je betonska ploča na kojoj je kuća postavljena koštala oko 2.500 dolara.

Od trenutka poručivanja do isporuke prošlo je pet meseci, a deo kašnjenja bio je povezan sa transportom i čekanjem u lukama.

"Ne postoji garancija kada će kuća stići. Ako se odlučite za ovakvu kupovinu, morate biti strpljivi“, poručila je.

Tokom obilaska pokazala je i sistem za dovod vode i odvodnju, ali je naglasila da će kompletne instalacije pregledati profesionalni vodoinstalater.

Otkrila je i da kuća neće ostati u njenom vlasništvu.

"Želim da budem sigurna da je ovo bezbedna i pristupačna stambena opcija za ljude kojima je potrebno privremeno rešenje tokom stambene krize“, rekla je.

Na sajtu proizvođača dostupni su i veći modeli. Osim najmanje kuće koju je kupila za oko 17.000 dolara, u ponudi su i modeli sa dve spavaće sobe i kompletnim kupatilom za oko 25.000 dolara, kao i znatno veće kuće sa tri spavaće sobe.

U komentarima su se javili i korisnici koji već imaju iskustva sa ovim montažnim kućama i tvrde da poseduju veoma dobru izolaciju, zbog čega su pogodne i za visoke letnje temperature i za hladne zimske dane.