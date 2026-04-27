Jubilarni 50. Međunarodni sajam građevinarstva održan je od 21. do 24. aprila 2026. godine na Beogradskom sajmu, okupivši preko 500 izlagača iz tridesetak zemalja.

Ove godine, poseban akcenat je stavljen na zelenu gradnju, održivost, inovacije i tehnološki napredak, a ogromnu pažnju posetilaca privukli su modularni sistemi i montažni objekti.

Montažne kuće kao trajno stambeno rešenje

Kako se moglo čuti na sajmu, montažni objekti više nisu rezervisani isključivo za vikendice, boravak radnika ili gradilišne kancelarije, već sve više postaju trajna rešenja za porodično stanovanje. Kupcima se nudi izuzetna raznolikost na tržištu - od malih vikendica površine oko 28 kvadratnih metara, preko modernih i klasičnih porodičnih kuća (od 60 do preko 140 kvadrata), pa sve do čitavih stambenih zgrada površine preko 360 kvadrata. Montažni objekti takođe imaju raznoliku namenu i mogu poslužiti kao skladišta, umetnički ateljei, plastenici, garaže ili fitnes centri.

Cena, ušteda i brzina gradnje

Glavne prednosti ovakvih objekata su brzina izgradnje i velika ekonomska isplativost. Montažne kuće mogu biti od 30% do 40% jeftinije u poređenju sa tradicionalnom gradnjom. U nekoj osnovnoj varijanti, kvalitetan stambeni objekat se može izgraditi za 350 do 550 evra po kvadratnom metru. Kompanije nude opcije od izgradnje do "sive faze” pa sve do sistema "ključ u ruke”, što omogućava useljenje u rekordnom roku. Određeni izlagači garantuju potpunu montažu kuće za svega 7 do 21 dan, uz korišćenje sopstvene proizvodnje koja omogućava formiranje cene bez skrivenih troškova i neprijatnih iznenađenja.

Savremeni materijali i tehnologije

Montažnu gradnju na ovogodišnjem sajmu odlikuju vrhunska tehnologija i dugotrajnost:

Lake čelične konstrukcije (LGSF): Kompanije su prikazale sisteme lake čelične konstrukcije koji se veoma precizno proizvode na automatskim CNC mašinama. Ovi sistemi obezbeđuju maloj težini objekta izdržljivost i otpornost, a izvođači nude garanciju na čeličnu konstrukciju od čak 20 godina.

Visoka energetska efikasnost i izolacija: Moderne montažne kuće koriste ekološke materijale i moćne izolacione sisteme. Kuće proizvođača iz Ivanjice, primera radi, poseduju slojevite spoljne zidove debljine oko 250 milimetara, koji obuhvataju OSB i gips-karton ploče, mineralnu vunu (100 mm) i fasadni stiropor (100 mm), što donosi ogromnu toplotnu zaštitu i uštedu energije u budućnosti.

Sajam građevinarstva 2026. je kroz svoju ponudu potvrdio da savremeni pristup gradnji menja domaće tržište nekretnina, čineći kvalitetan dom dostupnim po znatno pristupačnijim cenama.