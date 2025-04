Radno vreme sajma od 23. do 25. aprila biće od 10 do 19 sati, a 26. aprila od 10 do 17 časova. Cena pojedinačne ulaznice je 700 dinara, za grupne posete ulaznica je 300 dinara, a ulaznice za đake i studente koštaju 200 dinara uz đačku knjižicu i indeks, dok je cena parkinga 200 dinara po satu.