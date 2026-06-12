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Zvanični srednji kurs je juče, u četvrtak, bio 117,3730 dinara za evro.

Dinar prema evru danas vredi jednako kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.

Biznis Kurir

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