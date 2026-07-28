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Svake godine vlasnici apartmana na Jadranu upozoravaju na isti problem - sve je teže pronaći kvalitetne spremačice, iako je stnica poslednjih godina znatno porasla. Danas iskusna spremačica može da zaradi i 25 evra po satu, čak i kada vlasnici obezbede sav pribor i sredstva za čišćenje. Ipak, pronaći radnike nije nimalo lako. Dodatni problem predstavljaju bazeni, jer malo koja spremačica zna da ih održava, a na tržištu nedostaje ljudi koji se bave isključivo čišćenjem i servisiranjem bazena.

Koliko zapravo košta sređivanje apartmana nakon odlaska gostiju, pitala je Sanda iz Pule u Fejsbuk grupi "Ženski recenziRAJ“. Odgovori koje je dobila iz različitih delova Hrvatske pokazali su da trošak jedne smene može da dostigne i nekoliko stotina evra.

- Pozdrav svima. Znam da ovde ima i žena koje čiste kuće, ali i vlasnika apartmana na moru, pa me zanima koliko košta jedno čišćenje nakon odlaska gostiju, najčešće subotom? Kuća za osam do deset osoba, četiri kupatila. Koliko košta ako se sređuju i dvorište i bazen? A šta je sa pranjem posteljine? Zanima me Istra. Hvala unapred - napisala je ona.

Uobičajene cene

Jedna članica iz Makarske navela je da se satnica kreće između 20 i 25 evra.

- Kod nas rade tri do četiri žene. U cenu je uključeno sve osim bazena i posteljine, što se posebno naplaćuje. Praonica uzima tri evra po kilogramu za pranje, peglanje i dostavu, dok redovno održavanje bazena jednom nedeljno košta oko 50 evra - napisala je.

Druga korisnica opisala je kako izgleda posao u praksi.

- Ja očistim dve kuće, a koleginica stalno pravi pauze. Prvo razmišlja odakle da počne, pa mota duvan, zapali cigaretu, onda je žedna, pa pije vodu, pa joj je vruće... Na kraju njena satnica ide isto kao moja, a ja se polomim od posla. Ako možete, najbolje je da angažujete nekoliko žena i radite zajedno sa njima.

Na to joj je odgovorila druga članica grupe:

- Potpuno je u pravu. Imala sam sličnu situaciju. Jedna spremačica je posle sat vremena sela da pojede burek koji je donela i napravila pauzu od pola sata, a gosti stižu za sat vremena. Ja imam manju kuću i uglavnom sve radim sama, ali živim 100 kilometara dalje, pa mi to dodatno otežava posao.

Posteljinu peru sami

Jedna članica iz Pule navela je da su tamo cene još više.

- Kod nas je satnica između 25 i 30 evra. Održavanje bazena se posebno dogovara, a posteljinu peremo sami.

Jedna korisnica procenila je koliko ukupno može da košta kompletna usluga.

- Kada saberete broj sati, broj radnika i sve dodatne usluge, za ovakav objekat potrebno je izdvojiti između 300 i 500 evra.

Međutim, druga članica smatra da su takve cene previsoke.

- Za satnicu od 25 evra to znači između 14 i 20 radnih sati. Teško mi je da poverujem da je toliko vremena potrebno. To bi značilo da četiri osobe čiste gotovo pola dana.“

Slična situacija je, kako navode, i u Labinu.

- Satnica je između 20 i 25 evra. Čujem da su neki počeli posebno da naplaćuju i dolazak, odnosno prevoz po kilometru. U cenu nisu uključeni bazen, dvorište ni posteljina. Krpe, sredstva za čišćenje i ostali materijal su obaveza vlasnika.

Agenciji plaća 625 evra

Jedna izdavateljka privatnog smeštaja otkrila je koliko plaća agenciji koja održava njenu kuću za odmor.

- Za kuću za šest osoba, sa tri spavaće sobe i četiri kupatila, plaćamo 625 evra. U cenu su uključeni čišćenje kuće, pranje posteljine, peškira i sređivanje terase. Bazen se čisti jednom ili dva puta nedeljno tokom sezone i to košta 60 evra po dolasku. Košenje trave takođe košta 60 evra po dolasku i obavlja se jednom nedeljno. Iskreno, ko god može, trebalo bi što više poslova da radi sam, jer kada se plate porezi, računi i svi troškovi, ostane tek trećina onoga što gost plati.

Druga članica smatra da je održavanje bazena najbolje prepustiti vlasnicima.

- Za ovakav posao potrebne su najmanje tri osobe i četiri do pet sati rada ako je uključen i bazen. Malo je spremačica koje znaju pravilno da održavaju bazen, pa je najbolje da vlasnici to sami nauče. Posteljinu ili nosite u praonicu ili perite sami.

Svoja iskustva podelila je i žena koja izdaje gotovo identičnu kuću.

- Spremačice plaćam 20 evra po satu. Sav materijal je moj, plaćam isključivo njihov rad. Pranje, sušenje i peglanje posteljine u praonici košta četiri evra po kilogramu. Imam oko 15 kilograma posteljine, dok peškire perem sama. Baštovana plaćam 60 evra po dolasku i dolazi svake subote. Bazen i svu tehniku održavam sama, pa ne znam koliko to inače košta. Za kompletno čišćenje potrebno je najmanje šest sati, što znači da svaka spremačica zaradi oko 120 evra, a potrebne su tri osobe da bi se sve završilo na vreme.

Najveći problem je pronaći radnike

Jedna korisnica navela je da deo posla obavlja sama kako bi smanjila troškove.

- Plaćam 320 evra za čišćenje kuće i pranje posteljine. Oko bazena, terasa i đakuzija radim sama i tako uštedim oko 150 evra. Bazen održava posebna služba jednom nedeljno i to košta oko 45 evra po dolasku, bez dodataka za tretman vode.

Da je najveći problem pronaći pouzdane radnike potvrđuju i drugi komentari.

- U Selcu je satnica 20 evra, ali je veoma teško pronaći nekoga ko će da radi čišćenje - napisala je Ana.

Jedna članica objasnila je i kako izgleda obračun kada posao obavlja registrovana firma ili preduzetnička radnja.