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Ministarstvo turizma i omladine pozvalo je ugostitelje da se prijave za učešće u programu turističkih vaučera, koji građanima omogućava subvencionisano korišćenje smeštaja u Srbiji.

Ugostitelji se mogu prijavljivati tokom čitavog perioda trajanja programa, a ceo postupak sprovodiće se elektronski, preko Centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma, poznatog kao eTurista.

Vaučer vredi 10.000 dinara

Vrednost pojedinačnog vaučera iznosi 10.000 dinara. To je maksimalan iznos subvencije koji korisnik može iskoristiti jednom tokom kalendarske godine, bez obzira na ukupnu cenu smeštaja.

Ukoliko je vrednost usluge veća od 10.000 dinara, korisnik sam plaća razliku do punog iznosa.

Vaučer se može koristiti za najmanje pet noćenja, i to van grada, opštine ili mesta u kojem korisnik ima prebivalište.

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Foto: Shutterstock

Prijava preko sistema eTurista

Preko sistema eTurista obavljaće se prijavljivanje ugostitelja, evidentiranje rezervacija i podnošenje zahteva za refundaciju sredstava.

Program se realizuje na osnovu Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Srbije.

Ministarstvo je pozvalo sve zainteresovane ugostitelje da se uključe u program kako bi korisnicima vaučera ponudili svoje smeštajne kapacitete.

Kurir.rs/Blic

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