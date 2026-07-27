Slušaj vest

Evropa ulazi u pripreme za predstojeću zimsku sezonu sa najnižim zalihama prirodnog gasa u poslednjih pet godina, dok tenzije na Bliskom istoku i ograničena ponuda tečnog prirodnog gasa (LNG) dodatno povećavaju rizik od novih skokova cena energenata.

Prema podacima tržišnih analitičara, evropska skladišta prirodnog gasa trenutno su popunjena oko 55 odsto, što predstavlja najniži nivo za ovaj deo godine još od 2021. godine, navodi se u analizi Rojtersa.

Iako sadašnji obim rezervi ne ukazuje na neposrednu opasnost od nestašica, u analizi se ističe da će manji nivo zaliha učiniti Evropu osetljivijom na vremenske prilike, ali i na eventualne poremećaje na međunarodnom tržištu energenata.

Nakon početka rata u Ukrajini u februaru 2022. godine, evropske zemlje značajno su smanjile zavisnost od ruskog gasa koji je stizao gasovodima i postale među najvećim svetskim uvoznicima tečnog prirodnog gasa. Takva promena donela je i nove izazove, jer Evropa sada deli globalno tržište sa azijskim zemljama koje se takođe nadmeću za ograničene količine LNG-a.

Posle zaoštravanja sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, tempo uvoza tečnog prirodnog gasa u Evropu je usporen, dok su azijski kupci ponovo pojačali nabavku ovog energenta.

Tržišni podaci pokazuju da bi evropski uvoz LNG-a tokom jula mogao da iznosi oko 6,3 miliona tona, što bi bio najniži mesečni nivo još od septembra 2024. godine.

Dodatnu neizvesnost izaziva i Katar, jedan od najvećih svetskih izvoznika tečnog prirodnog gasa.

Pre izbijanja aktuelne krize, ta država učestvovala je sa približno petinom ukupne svetske ponude LNG-a, pa bi svaki poremećaj saobraćaja kroz Ormuski moreuz mogao dodatno da oteža isporuke ovog energenta.

Pored pitanja snabdevanja prirodnim gasom, Evropa se suočava i sa problemima na tržištu dizela, koji ima ključnu ulogu u transportu, industriji i sistemima grejanja.

Zalihe dizela u evropskim zemljama pale su na najniži nivo od 2022. godine, dok su poremećaji na Bliskom istoku dodatno smanjili dostupnost uvoza.

Kako se navodi u analizi, blaga zima mogla bi da omogući Evropi da izbegne ozbiljnije poteškoće. Međutim, ukoliko hladni period bude duži i intenzivniji, očekuje se rast potrošnje energenata i dodatni pritisak na evropski energetski sistem.