Cene gasa u Evropi porasle su za 70 odsto, a zaliha je sve manje. Poremećaji u snabdevanju, rastuća inflacija i izgledi za zaoštravanje monetarne politike Evropske centralne banke (ECB) bude strahove od ponavljanja energetske krize iz 2022. godine.

Sukob sa Iranom je za samo nekoliko nedelja promenio evropsku energetsku računicu, a referentna cena holandskog prirodnog gasa (TTF) skočila je sa 38 na 54 evra po megavat-satu od početka meseca, što mart 2026. čini mesecom sa najvećim rastom cena gasa od septembra 2021. godine.

Problem zaliha

Evropa se našla u osetljivom položaju. Podzemna skladišta gasa bila su 24. marta popunjena sa samo 28,4 odsto, što je pet procentnih poena manje nego na isti datum prošle godine i znatno ispod petogodišnjeg proseka za ovo doba godine, prema podacima Kyos European Gas Analyticsa.

Nemačka je među najizloženijima, sa skladištima popunjenim tek 22,3 odsto, što je pad od gotovo sedam procentnih poena na godišnjem nivou. Slično je i u Francuskoj, gde popunjenost iznosi 22,1 odsto.

U Holandiji je najkritičnije - tamo su skladišta pala na samo 6 odsto, što je manje od trećine prošlogodišnjeg nivoa i znatno ispod istorijskog minimuma za ovo doba godine.

S druge strane, situacija na Pirinejskom poluostrvu potpuno je drugačija. Portugal ulazi u krizu sa popunjenošću skladišta od 85,3 odsto, dok je Španija na 55,5 odsto.

Obe zemlje profitiraju od razvijenije infrastrukture za uvoz tečnog prirodnog gasa (LNG), manje zavisnosti od gasa u energetskom miksu i snažnog razvoja obnovljivih izvora energije.

Problem u snabdevanju je strukturne, a ne privremene prirode. Katar, drugi najveći svetski izvoznik LNG-a i ključni dobavljač za članice EU poput Italije, Belgije i Španije, potvrdio je da više ne može da ispunjava ugovorne obaveze nakon iranskih napada na industrijski grad Ras Lafan.

Ono što dodatno otežava situaciju jeste podatak da bi popravka oštećenih postrojenja mogla da traje i do pet godina.

Porast cena gasa

Goldman Sachs je u svojoj analizi podigao prognozu cene TTF gasa za drugo tromesečje 2026. na 72 €/MWh, upozoravajući da će Evropa morati da privlači pošiljke LNG-a u konkurenciji sa azijskim kupcima kako bi napunila skladišta pre zime.

U nepovoljnom scenariju, u kojem bi protok energije kroz Ormuski moreuz bio smanjen deset nedelja, prosečna letnja cena mogla bi da premaši 89 €/MWh. U izrazito nepovoljnom scenariju, sa dugoročnijom štetom na katarskoj infrastrukturi, cena bi leti mogla da skoči i iznad 100 €/MWh.

Anketa energetskih analitičara koju je sproveo Montel News predviđa još drastičnije brojke. Ako Ormuski moreuz ostane zatvoren tri meseca, cena bi mogla da dostigne oko 90 €/MWh. Ole Hvalbje, analitičar u švedskoj banci SEB, upozorava da bi se cene u tom slučaju mogle kretati od 115 do 155 €/MWh.

Zatvaranje moreuza na šest meseci gurnulo bi prosečnu cenu na gotovo 160 €/MWh, što Hvalbje opisuje kao "pritisak u stilu 2022. ili još gore", sa mogućim rasponom cena od 145 do 240 €/MWh. U takvim okolnostima, punjenje skladišta za sledeću zimu postalo bi „gotovo nemoguće“. Podsetimo, cena gasa dostigla je vrhunac od 345 €/MWh u avgustu 2022. godine.

Cenovni šok za evropska domaćinstva

Za evropska domaćinstva, cenovni šok je stvaran, ali se ne prenosi ravnomerno na račune za energiju. U intervjuu za Euronews, Đuzepe Moles, izvršni direktor italijanskog javnog tela Acquirente Unico, objasnio je kako se više cene prelijevaju na potrošače.

Kod računa za gas, prenos je direktan. Iako je italijanski regulator za februar postavio cenu na 35,21 €/MWh, upozorio je da ta brojka još ne odražava rast cena nakon eskalacije sukoba. Cene električne energije takođe rastu, ali je uticaj ublažen.

- Tržište električne energije već je apsorbovalo deo gasnog šoka - rekao je Moles, procenjujući da će se to na računima domaćinstava odraziti rastom od nekoliko procentnih poena, što je daleko od skoka veleprodajnih cena gasa.

- Pritisak se oseća i na cenama goriva, gde troškove povećavaju više cene transporta, premije osiguranja i ograničenja u preradi. „Pravo usko grlo je u rafinerijama - naglasio je Moles.

Trend usporavanja inflacije koji je Evropa beležila poslednje tri godine je, barem kratkoročno, završen. Goldman Sachs očekuje da će ukupna inflacija u evrozoni u martu skočiti na 2,7 odsto na godišnjem nivou, što je oštar rast sa 1,89 odsto u februaru.

Gotovo ceo rast biće podstaknut cenama energije, za koje se predviđa da će se sa godišnjeg pada od 3,1 odsto preokrenuti u rast od 5,9 odsto u samo jednom mesecu.

Goldman Sachs sada predviđa da će ukupna inflacija u 2026. u proseku iznositi 2,9 odsto, sa vrhuncem od 3,2 odsto u drugom tromesečju. Očekuje se i rast bazne inflacije, koja isključuje energiju i hranu, na 2,5 odsto u trećem tromesečju.

Prenos neće biti ujednačen: Nemačka se suočava sa mesečnim cenovnim šokom dizela od oko 25 odsto, dok je Španija delimično ublažila udar prepolovivši PDV na većinu energenata. „Očekujemo da će ukupna inflacija u Nemačkoj porasti sa 2 odsto u februaru na 3 odsto u martu“, navela je ekonomistkinja Goldman Sachsa Katja Vaškinskaja.