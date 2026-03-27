Analitičari Macquarie Group Ltd. čuvene australijske finansijske grupacije koja se bavi procenom rizika upozoravaju da bi cena nafte mogla da skoči i do rekordnih 200 dolara po barelu ukoliko se rat sa Iran produži do juna, a Ormuski moreuz ostane zatvoren.

U analizi se navodi da postoji oko 40 odsto verovatnoće da se sukob produži tokom drugog kvartala ove godine, što bi dovelo do istorijski najviših realnih cena nafte. Kao alternativni scenario, kojem daju veću verovatnoću od 60 odsto, analitičari procenjuju da bi rat mogao da se završi već krajem ovog meseca.

Cena sirove nafte tipa Brent zabeležio snažan rast u martu, usled sukoba između Sjedinjene Američke Države, Izrael i Irana, koji je ozbiljno uzdrmao Bliski istok. Teheran je, kako se navodi, gotovo u potpunosti blokirao Ormuski moreuz, čime je značajno ograničen protok nafte i drugih energenata važnih za svetsku ekonomiju.

Analitičari ističu da bi, ukoliko moreuz ostane zatvoren duži period, cena nafte morala drastično da poraste kako bi smanjila globalnu potražnju. Dodaju da će ključni faktori za dugoročni uticaj na tržište biti brzina ponovnog otvaranja moreuza, kao i eventualna oštećenja energetske infrastrukture.

Brent nafta se poslednjih dana kretala oko 108 dolara po barelu da bi jutrost dostigla cenu od 109,58 dolara po barelu. Ranije ovog meseca cena nafte je bila maksimalnih 119,5 dolara. Podsećamo, istorijski rekord po pitanju cene nafte zabeležen 2008. godine, kada je barel koštao 147,5 dolara.

U međuvremenu, američki predsednik Donald Trump odložio je rok za eventualni napad na iranska energetska postrojenja za dodatnih 10 dana, čime je potencijalni vremenski okvir za eskalaciju pomeren do 6. aprila. Istovremeno, Iran je dozvolio prolazak 10 tankera kroz moreuz, što je protumačeno kao gest dobre volje.