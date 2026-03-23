U izjavi za kinesku državnu televiziju CGTN rekao je da bi globalno tržište moglo da podnese sukob koji traje tri ili četiri meseca jer se trenutni šok još može ublažiti postojećim zalihama.

Međutim, dodao je da je zbog blokade Ormuskog moreuza u Persijskom zalivu zaglavljeno oko 10 miliona barela nafte dnevno i da se ta količina ne može lako nadomestiti iz drugih izvora u svetu, prenosi Indeks.

"Ako ovo potraje duže od šest meseci, osetićemo stvarne posledice. To će oštetiti sve ekonomije sveta", rekao je Pujan.

TotalEnergies je jedna od najvećih energetskih kompanija na svetu. To je francuska multinacionalna grupa koja posluje u sektoru nafte i gasa, tečnog prirodnog gasa, obnovljivih izvora i proizvodnje električne energije. Kompanija ima više od 100.000 zaposlenih i posluje u oko 120 zemalja.

Pujanovo upozorenje dolazi u trenutku kada je Ormuski moreuz i dalje snažno poremećen, a reč je o jednoj od najvažnijih svetskih ruta za izvoz nafte i gasa. Svako duže zatvaranje ili ograničavanje plovidbe u tom području moglo bi dodatno da pogura cene energenata i pojača pritisak na industriju, promet i domaćinstva širom sveta.

TotalEnergies je posebno osetljiv na takva kretanja jer je jedan od najvećih svetskih igrača u LNG-u, odnosno tečnom prirodnom gasu, koji ima važnu ulogu u snabdevanju Evrope i Azije. Upravo zato upozorenja čelnika takve kompanije imaju dodatnu težinu kada je reč o mogućim posledicama dugotrajnog rata na energetsku sigurnost i globalnu ekonomiju.