Zvaničnici administracije predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa analiziraju moguće posledice naglog rasta cena nafte, uključujući i "crni scenario" u kojem bi cena mogla dostići čak 200 dolara po barelu.

Prema izvorima upoznatim sa situacijom, ove analize su deo redovnih procena u kriznim situacijama i ne služe predviđanju budućih tržišnih kretanja.

Cilj administracije je da bude spremna na različite scenarije, uključujući mogućnost produženog sukoba u svetu, ali su svakako zanimljivi zato što dolaze iz kabineta predsednika Trampa.

Pre početka rata američki ministar finansija Skot Besent već je izrazio zabrinutost da bi sukob mogao dovesti do rasta cena nafte i negativno uticati na ekonomski rast.

Visoki finansijski zvaničnici više nedelja upozoravaju Belu kuću na moguće oscilacije cena nafte i benzina. Ipak, portparol Bele kuće Kaš Desai odbacio je tvrdnje da se razmatra scenario od 200 dolara po barelu, naglašavajući da administracija redovno procenjuje različite scenarije, a da ministar finansija nije bio zabrinut zbog "kratkoročnih poremećaja" na tržištu energenata.

Od početka sukoba, cene nafte značajno su porasle. Američka cena nafte "West Texas Intermediate“ skočila je za oko 30% i iznosi približno 91 dolar po barelu, dok je "Brent“ porastao skoro 40% i trguje se po ceni od oko 102 dolara.

Američki ministar energetike Kris Rajt ocenio je da je scenario u kojem cena nafte dostigne 200 dolara po barelu "malo verovatan“.

Ipak, analitičari upozoravaju da bi i niže cene od ove mogle imati ozbiljan uticaj na ekonomiju. Kako se navodi ako bi cena od oko 170 dolara po barelu ostala tokom nekoliko meseci to bi moglo da poveća inflaciju u SAD i Evropi, te da uspori ekonomski rast. Jedan od glavnih rizika je potencijalni poremećaj isporuka kroz Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko petine globalnog izvoza nafte i gasa.