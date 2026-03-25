Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Veljko Mijušković ističe da se energetska kriza i poremećaji na tržištu goriva u Evropi zasad ne prelivaju na Srbiju u vidu nestašica, ali opasnost od panike i dalje postoji.

- Sad je najvažnije da nemamo paničnih momenata, da nema situacije gde vi na bazi subjektivnog osećaja kupujete više nego što vam je potrebno i na taj način veštački stvarate krizu, odnosno nestašicu - rekao je Mijušković za RTS.