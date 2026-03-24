Dopisnik RTS-a iz Brisela Dušan Gajić javlja da cene goriva u Evropi nastavljaju da rastu. "Cena dizela je dostigla rekordni nivo, popela se na 2,28 evra po litru i to je najviši nivo za cenu dizela ikada, čak viši i od one prethodne energetske krize od pre nekoliko godina", navodi Gajić.

S druge strane, cene benzina ostaju ispod 2 evra - 1,8, 1,9, zavisno od vrste, pa i od snabdevača, dakle od toga na kojoj pumpi točite gorivo.

Belgija je trenutno specifična jer su cene niže nego u Holandiji ili Francuskoj. To je zbog nižih akciza, a drugi razlog je specifičan mehanizam kontrole cena. Ipak, reč je o privremenom rešenju.

Dopisnik RTS-a iz Nemačke Nenad Radičević izveštava da su cene goriva i dalje veoma visoke. Cena benzina je 2,10, ide i do 2,20, dok je cena dizela oko 2,30, na nekim pumpama i do 2,40. Dodaje da su cene na auto-putevima još više.

Na nivou EU razmatraju se sistemske mere.