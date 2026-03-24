Da li pregovori NIS-a i MOL-a čekaju završetak mađarskih izbora: Profesor Aćimović o otpornosti Srbije na krizu koja trese svet
Zbog drastičnog poskupljenja nafte i njenih derivata na svetskom nivou, Vlada Srbije je smanjila akcize za 61 odsto. Profesor Slobodan Aćimović rekao je da Srbija na globalne poremećaje može da odgovori isključivo internim merama. Pregovori o NIS-u i MOL-u idu u dobrom pravcu i verujem da će se to završiti posle mađarskih izbora, rekao je Aćimović.
Sukob SAD i Izraela s Iranom uzdrmao je energetsko tržište i države širom planete nezapamćenom snagom. Praktično, svet se trenutno suočava s kolapsom isporuke gasa i čak dve naftne krize - jer, uz bliskoistočnu, još traje i ona koju je izazvao ukrajinski rat. To je izjavio direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol.
Profesor Ekonomskog fakulteta Slobodan Aćimović ukazao je da je Srbija, pored globalnih, suočena i sa unutrašnjim energetskim izazovima.
Ističe da nas je pored dva naftna šoka, snašao i treći - lokalni.
- Dakle, NIS naftni šok, posebno smo imali logističkih problema, kako da uvezemo u kratkom roku određene količine gotovih derivata kada nije mogla da radi rafinerija - pojašnjava Aćimović.
Kako je naglasio, Srbija na globalne poremećaje može da odgovori isključivo internim merama.
- Što se tiče ovog problema, zaista je eksterne prirode i mi teško da možemo da tu utičemo osim našim internim merama. Jednostavno, mi smo naftno veoma zavisni i nema nam drugog rešenja. Samo da podsetim, u strukturi goriva, imamo tu mogućnost da utičemo kao država na 55 odsto - pre nego što su snižene akcize, na 55 odsto kroz PDV i kroz akcize. PDV je teško spustiti i ne bi bilo tako velikog efekta, akcize su očigledno morale da posluže ovog puta - navodi Aćimović.
Budžetske posledice
Govoreći o budžetskim posledicama, Aćimović kaže da je malo verovatno da će mere trajati do kraja godine.
- Prvo, ne verujem da će to ići do kraja godine, to će se verovatno smiriti, teško je predvideti, ali u relativno kratkom roku, ako sagledamo i američki interes da se smiri, onda ćemo shvatiti da je njihov interes - najkasnije do leta, jer oni ulaze u izbornu godinu, odnosno međuizbore u novembru i onda im svakako nije u interesu da ovaj rat potraje nekoliko meseci - kaže profesor, odgovarajući na pitanje dokle će ovo stanje da traje.
Dodaje da se već vode diplomatski napori.
- U međuvremenu se ozbiljno pregovara, naravno, ne direktno između Amerike i Irana, već uz određene posrednike, kao što je Egipat i onda mislim da će to dati neki efekat, da cene nafte i gasa padnu u relativno skorijem roku - smatra Aćimović.
Kada je reč o energetskoj bezbednosti, ukazuje na značaj postojećih aranžmana.
- Jedna stvar su rezerve goriva, a druga stvar su efekti na budžet. Rezerve goriva - ne verujem da će se tu nešto menjati jer nemamo nekih problema da uvozimo. Dobili smo ponovnu licencu OFAK-a, što govori u prilog tome da pregovori o NIS-u i MOL-u idu u dobrom pravcu i samim tim se veruje da će se to završiti, ja bih rekao posle mađarskih izbora - rekao je Aćimović.
O gasnom aranžmanu sa Rusijom, koji ističe 31. maja
Govoreći o gasnom aranžamu i NIS-u kaže da su to bile povezane stvari.
- Nadam se da ćemo u narednih najkasnije mesec dana imati gotovo rešenje i potpisan ugovor između NIS-a i MOL-a i samim time i predispoziciju da možemo da kažemo da imamo i mirnu gasnu konekciju sa Rusijom i da nastavljamo da nabavljamo, u ovom trenutku najjeftiniji gas po 290 dolara za 1.000 kubnih metara - istakao je Aćimović.
Dopisnik RTS-a iz Brisela Dušan Gajić javlja da cene goriva u Evropi nastavljaju da rastu. "Cena dizela je dostigla rekordni nivo, popela se na 2,28 evra po litru i to je najviši nivo za cenu dizela ikada, čak viši i od one prethodne energetske krize od pre nekoliko godina", navodi Gajić.
S druge strane, cene benzina ostaju ispod 2 evra - 1,8, 1,9, zavisno od vrste, pa i od snabdevača, dakle od toga na kojoj pumpi točite gorivo.
Belgija je trenutno specifična jer su cene niže nego u Holandiji ili Francuskoj. To je zbog nižih akciza, a drugi razlog je specifičan mehanizam kontrole cena. Ipak, reč je o privremenom rešenju.
Dopisnik RTS-a iz Nemačke Nenad Radičević izveštava da su cene goriva i dalje veoma visoke. Cena benzina je 2,10, ide i do 2,20, dok je cena dizela oko 2,30, na nekim pumpama i do 2,40. Dodaje da su cene na auto-putevima još više.
Na nivou EU razmatraju se sistemske mere.
Upozorava da bi alternative mogle biti znatno skuplje.
Globalni disbalans bez brzog rešenja
Komentarišući situaciju u Evropi, Aćimović ističe da su sve mere iznuđene.
- Nema nijednog ozbiljnog mogućeg odgovora koji može da smiri ovu situaciju - rekao je Aćimović ukazujući na globalni disbalans ponude i tražnje.
- Kroz Ormuski moreuz prolazi 20 odsto nafte, glavni kupci su Kina i Indija. Kada vidimo na globalnom nivou jedan potpuni disbalans, jasna je stvar šta će biti sa cenom, ona će uvek da raste - dodaje profesor.
Govoreći o mogućim poukama, naglašava da Srbija već primenjuje ključne mere.
- Svi su radili po pitanju akciza, svi su radili po pitanju ograničenja cena. To kod nas već funkcioniše - zaključio je Aćimović uz upozorenje da ni pad cena neće biti brz.
Biznis Kurir/RTS