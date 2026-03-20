Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija produžila je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 17. aprila 2026. godine.

- Kao što je predsednik Aleksandrar Vučić nagovestio sinoć, noćas su stigle dobre vesti iz SAD-a. Produžetak licenca za gotovo mesec dana je posebno važan u ovom trenutku kada cene nafte skaču na berzama iz dana u dan. Rafinerija u Pančevu nastavlja da radi i snabdevanje će ostati pouzdano. Građani ne treba da brinu, nema potrebe za pravljenjem zaliha, imamo dovoljno naftnih derivata - izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Đedović Handanović je istakla da nije bilo nestašica na tržištu uprkos tome što je više od godinu dana otežano poslovanje NIS-u, kao i činjenici da gotovo 100 dana u Srbiju nije stizala sirova nafta.

- Sada je situacija dodatno komplikovana zbog sukoba na Bliskom istoku. Svuda u svetu, a posebno u Evropi se donosi niz mera da se održi stabilno snabdevanje naftom. I mi smo smanjili akcize za 20 odsto i doneli odluku da pustimo 40.000 tona evro dizela iz rezervi, ali sprovodićemo i druge mere, kako bi se snabdevanje održalo stabilnim - zaključila je Đedović Handanović, saopštilo je ministarstvo.

Kompanija NIS zatražila je 12. marta od OFAC - a novu posebnu licencu kojom će se omogućiti nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 20. marta, kada ističe važenje prethodne licence izdate 20. februara.

U zahtevu NIS-a se ističe značaj redovnog rada kompanije za ekonomiju Republike Srbije, posebno u svetlu globalnih dešavanja i stanja na svetskom tržištu nafte i ukazuje na odmakle pregovore o promeni vlasničke strukture NIS-a.

Naftna industrija Srbije dobila je 20. februara novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije zaključno sa 20. martom 2026. godine.

Ovom licencom kompaniji NIS bilo je omogućeno održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući uvoz i preradu nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja.

OFAC je ranije izdao licencu akcionarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promenama u vlasničkoj strukturi NIS-a sa važenjem do 24. marta 2026. godine.

Američki OFAK uveo je sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva.

U toku su pregovori između Gaspromnjefta i mađarskog MOL-a o preuzimanju ruskog udela u NIS-u.

MOL Grupa je 19. januara saopštila da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazum sa kompanijom Gaspromnjeft o kupovini udela od 56,15 odsto u srpskoj kompaniji Naftna industrija Srbije (NIS).

Strane planiraju da ugovor o kupoprodaji potpišu do 31. marta, navodi se u saopštenju i napominje da je za zaključenje transakcije, između ostalog, neophodna saglasnost OFAK-a kao i drugih državnih i regulatornih organa u Srbiji.