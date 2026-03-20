Rad od kuće gde god je to moguće, izbegavanje kuvanja na gas i stroža ograničenja brzine na autoputevima, neki su od predloga Međunarodne agencije za energetiku, poznatije pod engleskom skraćenicom IEA, za nošenje sa velikom energetskom krizom koja je na pomolu zbog rata na Bliskom istoku.

– Postoji niz mera na strani potražnje koje vlade, preduzeća i domaćinstva mogu preduzeti kako bi ublažili ekonomske uticaje poremećaja na tržištima nafte, koji proizilaze iz rata na Bliskom istoku, na potrošače. Mere na strani potražnje dostupne su vladama, preduzećima i domaćinstvima, a obuhvataju drumski saobraćaj, vazdušni saobraćaj, kuvanje i industriju usred napetosti na tržištima dizela, mlaznog goriva i tečnog naftnog gasa (TNG) – upozorila je IEA, iznevši trenutni globalni energetski kontekst koji iziskuje pomenute mere. Sukob u Arapskom zalivu, navode, izazvao je najveći poremećaj snabdevanja u istoriji globalnog tržišta nafte, pri čemu je pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, koji inače nosi oko 20 odsto globalne potrošnje nafte, sveden na minimum.

– Oko 20 miliona barela sirove nafte i naftnih derivata dnevno obično prolazi kroz moreuz. Gubitak tih tokova značajno je zategao tržišta, podižući cene sirove nafte iznad 100 dolara po barelu i uzrokujući još oštriji porast cena rafinisanih proizvoda poput dizela, mlaznog goriva i tečnog naftnog gasa (TNG). Obnavljanje tranzita kroz Ormuski moreuz ostaje ključno za stabilizaciju globalnih energetskih tržišta – podseća IEA.

Fokus na saobraćaj

Zalažući se za povećanje ponude sirove nafte na svetskom tržištu, agencija napominje da su se članice IEA 11. marta složile da oslobode 400 miliona barela nafte iz hitnih rezervi i stave ih na tržište, što je najveće oslobađanje zaliha u istoriji agencije.

– Same mere na strani ponude ne mogu u potpunosti nadoknaditi obim poremećaja. Rešavanje potražnje ključan je i neposredan alat za smanjenje pritiska na potrošače poboljšanjem pristupačnosti i podrškom energetskoj bezbednosti – ističu u IEA.

Pojašnjavajući okvir za predlog mera za ublažavanje velike krize u snabdevanju naftom i gasom koja je na pomolu, agencija napominje da se mere prvenstveno fokusiraju na drumski saobraćaj, jer on čini oko 45 odsto globalne potražnje za naftom.

Osim pomenutih, IEA predlaže kao mere ublažavanja energetske krize podsticanje javnog prevoza, naizmenični pristup putevima privatnim automobilima u velikim gradovima različitim danima (sistem par-nepar), deljenje automobila i usvajanje efikasnih praksi vožnje, efikasnu vožnju za drumska komercijalna vozila i dostavu robe, preusmeravanje upotrebe TNG-a iz saobraćaja, izbegavanje putovanja avionom tamo gde postoje alternativne mogućnosti i povećanje fleksibilnosti sa petrohemijskim sirovinama. Naizmenični pristup putevima u velikim gradovima, prema istom izvoru, mogao bi se podsticati rotacijama registarskih tablica koje određenog dana imaju pristup putevima, a stroža kontrola na autoputevima smanjenjem dozvoljene brzine za deset odsto.

Štednja kerozina

Gas bi u domaćinstvima koja ga koriste za kuvanje trebalo zameniti električnom energijom, a smanjenje korišćenja kerozina zamenom poslovnih letova nekim drugim oblikom prevoza.

– Rat na Bliskom istoku stvara veliku energetsku krizu, uključujući najveći poremećaj snabdevanja u istoriji globalnog tržišta nafte. U nedostatku brzog rešenja, uticaji na energetska tržišta i privrede postaće sve teži – komentarisao je izvršni direktor IEA Fatih Birol, ističući da je u bliskom kontaktu sa ključnim vladama širom sveta kako bi se održala stabilnost energetskih tržišta.

Vraćajući se na važnost ušteda u drumskom saobraćaju, IEA u apelu podseća da su neke od predloženih mera već imale primenu u prošlosti te su, ističe se, dale rezultat.

– Vlade mogu predvoditi mere primerom kroz regulisanje javnog sektora, akcije i ciljane podsticaje, istovremeno osiguravajući da je podrška potrošačima pravovremena i usmerena na one kojima je najpotrebnija – ocenjuje IEA, koja je početkom tekuće nedelje ostavila otvorenom opciju novog plasmana sirove nafte iz rezervi država članica agencije na tržište kako bi se povećala ponuda.