Cena sirove nafte u Dubaiju premašila je 166 dolara za barel, što je novi rekord, pokazuju podaci Plattsa. I dok su sve oči uprte u američke berze i cenu nafte zanemaruje se lokalno tržište na Bliskom istoku koje je često mogući predznak onoga što bi moglo da se dogodi ukoliko se sukob SAD i Izraela sa Iranom nastavi.

- Trenutne cene u Dubaiju i Omanu odraz su ozbiljne nestašice u Zalivu. Ali, to ne znači da će američko tržište biti pošteđeno još jednog naglog skoka cene nafte - kaže Nataša Kaneva, šefica istraživanja roba u JPMorganu.

Podsećamo, prema poslednjim izveštajima sa berzi cena fjučersa nafte Brent su pali pa se nafta prodaje po ceni od 106,90 dolara po barelu, pa je razlika u ceni između SAD i Dubaiji drastična.

- Osim ako se Ormuski moreuz ponovo ne otvori, malo je verovatno da će se ovo odstupanje između cena nafte na Bliskom istoku i u SAD nastaviti. Brent i VTI će na kraju ponovo povećati cene kako se zalihe u atlantskom basenu smanjuju, a globalno tržište je prinuđeno da bude na znatno nižim nivoima ponude od potražnje - dodala je Kaneva.

- Nafta Vest Tekas Intermediate se ne smatra idealnom zamenom kao Oman, ali bi mogao da postane traženija alternativa ako se ne nastavi tranzit kroz Ormunski moreuz, jer kupci postaju sve očajniji - upozorio je Endi Harborn, viši analitičar tržišta nafte u Wood Mackenzieju.

Ormuski moreuz, ključni prolaz koji povezuje Persijski zaliv i more, je mesto gde prolazi oko petina svetske nafte. Dnevni tranzit kroz ovaj strateški moreuz praktično je zaustavljen osim za tankere koje odobri Teheran.

- Cena sirove nafte koja direktno napušta zemlje Bliskog istoka poput Dubaija porasla je brže od nafte poput VTI, koja obično ne prolazi kroz moreuz u velikim količinama. Sve to proizilazi iz trajanja zatvaranja moreuza, celo tržište na neki način ažurira svoje pretpostavke u realnom vremenu - istakao je Harborn.

Tesnac se uglavnom koristi za gorivo koje ide u azijske zemlje poput Kine i Indije. Zbog toga je rast cena u Dubaiju izraženiji na tržištu Singapura nego u Londonu.

Ipak, Harborn ističe da se domino efekti skoka cena nafte iz Dubaija u Singapuru već vide na drugim mestima. Omanska sirova nafta, koja se smatra istog kvaliteta kao ona iz Dubaija, ali se transportuje iz Ormunskog moreuza zabeležila je porast potražnje, a tranzit Dubaija je uglavnom zaustavljen.

Iako je svetska referentna vrednost nafte porasla manje naglo nego u Dubaiju ili Omanu, same cene su pretrpele značajan šok. Od početka rata cena nafte Brent skočila je za više od 48 odsto, a od početka godine za više od 76 procenata.