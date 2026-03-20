Kako piše Bild, kriminalci sada napadaju svakodnevno.

Pre samo nekoliko dana, 3.000 litara dizela ukradeno je sa gradilišta u Bisendorfu u Donjoj Saksoniji.

Portparol policije je rekao za BILD da su ranije samo povremeno imali takve slučajeve.

- Sada, zbog visokih cena goriva, čini se da se to dešava češće - rekao je on.

Kako piše nemački list, od početka rata na Bliskom istoku, gorivo sve više postaje luksuz - cena dizela po litru je porasla za oko 46 centi, i sada u proseku iznosi 2,16 evra.

Kriminalci su prošlog vikenda ciljali tri gradilišta u okrugu Švalm-Eder. Prema policijskim podacima, počinioci su ukrali 450 i 850 litara dizela iz dva rezervoara za gorivo. Takođe su ispumpali oko 280 litara goriva iz bagera. Ukupna šteta iznosi oko 3.800 evra.

Policija istražuje da li je u pitanju organizovana kriminalna grupa, a nemački list piše da je ovaj skup incidenata neobičan.

- Tri slučaja u roku od samo nekoliko dana, to nikada ranije nismo imali. Čini se kao da je više nego obično. Potrebno je dosta truda da se odnese 850 litara - rekla je portparolka policije.

Čak ni odmorišta nisu bezbedna. U Mehernihu, dva vozača kamiona su ujutru primetila da nedostaje 1.600 litara dizela. Dok su spavali, nepoznate osobe su ukrale gorivo iz njihovih rezervoara.

Još jedan slučaj iz Tapfhajma, pored saveznog autoputa 16, privukao je pažnju javnosti. Oko 600 litara dizela je sifonirano iz parkiranog kamiona sa poluprikolicom preko noći.

Prema izveštaju, počinioci su otvorili oba poklopca za gorivo kamiona. Policija pretpostavlja da je gorivo prevezeno u većem vozilu, a šteta se procenjuje na oko 1.400 evra.

Posebna upozorenja policije

S obzirom da dizel košta više od 2 evra po litru na benzinskim pumpama u Nemačkoj, i nastavlja da raste zbog haosa na Bliskom istoku, policija je izdala posebna upozorenja zbog kradljivaca.

Kako je izvestila policijska uprava Regenzburga, posebno bi mogli biti pogođene špediterske kompanije, poljoprivredna preduzeća i građevinske firme.

Neobezbeđene zalihe dizel goriva u prostorijama kompanije, ili čak parkirani kamioni, na primer, tokom pauze za odmor vozača, mogli bi biti meta.

- Nekoliko stotina litara dizela može se isisati iz rezervoara ili kontejnera za skladištenje za kratko vreme i gotovo bešumno, a zatim odvesti kombijem ili automobilom - upozorili su policajci.

Policija savetuje obezbeđivanje rezervoara za dizel, dobro osvetljenje u prostorijama kompanije i proveru i zaključavanje pristupnih tačaka. Generalno, zaposleni u kompaniji treba da budu posebno oprezni, piše DPA.