Ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se povodom važnog infrastrukturnog projekta u opštini Bački Petrovac, u koji država ulaže više od 141 milion dinara. Uz poruku da se Srbija nezaustavljivo gradi, ministarka je istakla da će izgradnja novih saobraćajnica i prateće komunalne infrastrukture potpuno opremiti tamošnju industrijsku zonu, čime se otvaraju vrata za dolazak novih investitora i izgradnju fabrika.

- Na opštinskom putu Bački Petrovac-Gložan u toku je izgradnja saobraćajnica „S2“ i „S7“, infrastrukturni projekat koji u potpunosti finansira Ministarstvo privrede u vrednosti od 141,6 miliona dinara. Pored saobraćajnica, projektom je predviđena i izgradnja javne rasvete, vodovoda i gasovoda.

Izgradnjom novih saobraćajnica i infrastrukturnim opremanjem industrijske zone stvaraju se preduslovi za dolazak novih investitora, otvaranje novih fabrika, novih radnih mesta i jačanje privredne aktivnosti u opštini Bački Petrovac.

Zahvaljujući politici predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Vladi Republike Srbije, predsedniku Vlade i Srpskoj naprednoj stranci na čelu sa Milošem Vučevićem, Srbija danas nastavlja da se razvija, gradi i ekonomski jača u svakom delu naše zemlje - napisala je ministarka na svom Instagram profilu.