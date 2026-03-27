Slušaj vest

Donji dom Parlamenta Nemačke, Bundestag, danas je usvojio paket mera protiv rasta cena goriva zbog sukoba na Bliskom istoku. Njime se tretiraju, od strožih propisa rasta cena goriva na benzinskim pumpama do pooštravanja propisa o kartelima (udruživanje firmi radi formiranja cena).

Naime, rast cena goriva je vremenski ograničen - taj rast može se dogoditi samo jednom u toku dana, i to u 12 sati u podne. Nadležni su ocenili da se time može sprečiti učestao rast cena na benzinskim pumpama. Svi oni koji budu kršili navedeni propis mogli bi biti novčano kažnjeni i sa do 100 hiljada evra.

Osim toga, pooštreni su propisi kojima se tretiraju karteli, a u cilju povećanja transparentnosti prilikom formiranja cena. Između ostalog, to će značiti da će benzinske pumpe morati da dokažu da postoje objektivne okolnosti za rast cena.

Služba za zaštitu tržišne konkurencije (Bundeskartellamt) biće u mogućnosti da brzo proveri i zaustavi poskupljenja u veleprodaji.

Vladajuća Hrišćansko-demokratska unija (CDU), Hrišćansko-socijalna unija (CSU) i Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD) razmatraju dodatne mere, kao što su sniženje stope poreza na dodatu vrednost (PDV) goriva, kao i uvođenje poreza na ekstraprofit energetskih kompanija.

Nije isključeno ni uvođenje gornje granice cena i snižavanje cena putarina za kamione, piše nemački dnevnik Tagesschau.