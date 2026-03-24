Isti sistem koji je Šri Lanka uvela pre tri nedelje. Isti sistem koji su Bangladeš i Pakistan usvojili početkom marta.

Isti sistem koji su Evropljani nekada posmatrali na ekranima kao udaljeni problem zemalja u razvoju, za koji su verovali da ih nikada neće pogoditi.

Dvadeset četiri dana rata izbrisala su distancu između Ljubljane i Kolomba

Cene tečnog prirodnog gasa (LNG) u Evropi porasle su za 35 do 50 odsto otkako je Ormuski moreuz zatvoren. Katarski Ras Lafan, koji je obezbeđivao 17 odsto svetskih kapaciteta za LNG, pozvao se na višu silu nakon iranskih udara trećeg dana. Popravke će trajati 3 do 5 godina. Ruski gasovodi su već bili prekinuti nakon Ukrajine. Norveška radi na maksimalnom kapacitetu i ne može da poveća proizvodnju. Jedini preostali veliki snabdevač EU su Sjedinjene Američke Države, čiji je predsednik upravo uputio poruku za 450 miliona Evropljana da do četvrtka ratifikuju trgovinski sporazum vredan 750 milijardi dolara ili će izgubiti pristup američkom LNG-u, navodi se u podrobnoj analizi Šanake Anselma Perere koji prati situaciju s naftom u svetu, koji se bavi geopolitičkim i analizama monetarnih kretanja.

"Par-nepar, to znači da su bezbednosni mehanizmi otkazali"

Slovenija je mala. Dva miliona stanovnika. BDP manji od nekih američkih okruga. Ali Slovenija je signal. Kada prva članica EU posegne za QR kodovima i sistemom par-nepar tablica, to znači da su bezbednosni mehanizmi otkazali. Strateške rezerve odlažu racionalizaciju. One je ne sprečavaju. Slovenija je potrošila to odlaganje za 24 dana. Pitanje nije da li će druge zemlje EU zemlje krenuti istim putem. Pitanje je kada.

Šri Lanka je zatvorila državne institucije svake srede kako bi uštedela dizel. Tečni naftni gas nestao je iz prodavnica na južnoj obali. Redovi su se protezali kilometrima. Godine 2022. Šri Lanka je ovo iskusila u vreme suverenog dužničkog bankrota. Godine 2026. to doživljava tokom globalnog rata. Uzrok se promenio. Redovi nisu. Ostrvo koje je pre četiri godine bankrotiralo i kontinent koji mu je držao lekcije o fiskalnoj disciplini sada stoje u istom redu, navodi se u analizi trenutne situacije s naftom u svetu koje se u originalu može pročitati na ovom linku.

Sledeći su redovi za hranu. Ormuski moreuz ne blokira samo naftu. Blokira i đubrivo. Zemlje Zaliva obezbeđuju 49 odsto svetskog izvoza uree (azotnog đubriva). Proizvodnja amonijaka zahteva prirodni gas koji više ne teče. Bez đubriva, prinosi padaju za 5 do 10 odsto u sledećem ciklusu setve. Izveštaj USDA o planiranim setvama izlazi 31. marta. Indeks cena hrane FAO objavljuje se 3. aprila. Ako moreuz i dalje bude zatvoren kada ti podaci budu objavljeni, razgovor o racionalizaciji će se sa goriva preneti na hranu.

Arhitektura globalizacije izgrađena je na jednoj pretpostavci: ključni transportni pravci će uvek biti otvoreni. Ormuskim moreuzom prolazi 20 odsto svetske nafte. Kroz Bab el-Mandeb prolazi saobraćaj koji zaobilazi Ormus. Suec ih povezuje sa Evropom. Jedan rat je zatvorio Ormus. Huti su poremetili Bab el-Mandeb. Analitičari robnog transporta kažu da će preusmeravanje saobraćaja oko Rta dobre nade trajati „još godinu dana“. Tri uska grla. Sva kompromitovana. Sistem koji je decenijama obezbeđivao jeftinu energiju i hranu Evropi nikada nije bio otporan. Bio je zasnovan na sreći. Sreća je nestala 28. februara.

Slovenija racionalizuje gorivo pomoću QR kodova. Šri Lanka racionalizuje gorivo pomoću QR kodova. Isti kodovi. Isti rat. Isti moreuz. Jedina razlika je u tome što je jedna zemlja ovo očekivala, a druga nije.