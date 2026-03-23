Slušaj vest

Zbog rasta cena goriva na svetskom tržištu, neki vozači u Poljskoj kao dodatak dizel gorivu koriste jestivo biljno ulje kako bi smanjili troškove.

Novinar Pawel Rygas primetio je jednog kupca u svom gradu kako iz supermarketa izlazi sa kolicima punim biljnog ulja. Pošto nije tražio račun za firmu, postojala je sumnja da ulje ne kupuje za restoran ili malu gastronomiju.

Na kraju se ispostavilo da planira da ulje koristi kao dodatak dizel gorivu za svoj stariji automobil.

Ulje od uljane repice

U poljskim supermarketima boca od pet litara jestivog ulja od repice može se kupiti za nešto manje od 25 zlota (ispod 690 dinara). Za neke vozače, ovo je povoljnija alternativa od dizela.

Kupac kojeg je novinar zatekao ističe da ulje bez problema može služiti kao dodatno gorivo za njegov automobil starije generacije, „Seat Cordoba“ sa 1.9 SDI motorom.

Prema njegovim rečima, samostalno priprema mešavinu goriva, obično u odnosu tri prema jedan, dok leti koristi odnos dva prema jedan, što znači da na dva litra dizela dodaje jedan litar kupljenog ulja.

Vozač je priznao da je u garaži napravio zalihe ulja za „teža vremena“, a kako je u njegovom gradu nestalo ulje sa rafova, planira da naredne nedelje ode u susedni grad da ga kupi.